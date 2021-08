In queste ore Stefania Orlando si è ritrovata nell’occhio del ciclone per il racconto di una fan, a cui avrebbe negato un saluto. La donna, su Twitter, ha raccontato la delusione per essersi sentita rifiutata dalla propria ‘beniamina’. Sulla questione è intervenuta non soltanto l’ex gieffina, che ha cercato di difendere la sua posizione, ma anche il marito di lei. La fan ha spiegato di aver cercato di mettersi in contatto con lei per un saluto, ma la showgirl le avrebbe rifilato un no. La Orlando via social ha motivato così il mancato incontro. Il popolo del web si è diviso.

Stefania Orlando nega saluto ad una fan, polemica sui social: interviene il marito

«Una decina di giorni fa ero certa al 100% di non poter essere presente al raduno per motivi lavorativi essendo lunedì, così vedendo che Stefania è in Puglia nello stesso mio posto ho provato a raggiungerla per messaggio, eravamo in 4 a volerla vedere non solo io. (…) Successivamente sono riuscita a scrivere direttamente a lei se fosse stato possibile vederci anche un attimo, nonostante lei non sapeva nemmeno della mia esistenza, mi ha rispondo ignorando la domanda e mi ha mandato un bacio», ha scritto l’utente su Twitter. «Ci sono rimasta male ma ci poteva stare, era in vacanza e ognuno è libero di scegliere di rilassarsi o di viversi la giornata senza orari e vincoli. Mi sarei aspettata un saluto brevissimo ma posso comprendere (…). Mi dispiace molto di questa situazione perché io ho amato Stefania dall’inizio del GF e l’ho sempre sostenuta. Sono un po’ delusa da tutto e spero che non succeda a nessun altro», ha aggiunto la donna.

La showgirl si difende: «Voler strumentalizzare un mio bisogno di relax per attaccarmi! Sfido chiunque a dire dove, quando e se mi sono mai negata!»

La diretta interessata ha precisato in queste ore: «Essere stata sempre disponibile con tutti significa poi passare per stron*a quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto! Voler strumentalizzare un mio bisogno di relax per attaccarmi! Sfido chiunque a dire dove, quando e se mi sono mai negata!», il cinguettio di Stefania Orlando. E ancora: «'Sono un po' delusa da tutto e spero che non succeda a nessun altro' questa la frase conclusiva. Ma spero che non succeda a nessun altro cosa? Se ho sempre ringraziato, incontrato, riso e dato la mia disponibilità a tutti!», ha puntualizzato l'ex gieffina. Qualche tempo dopo l'intervento del marito della Orlando, Simone Gianlorenzi, che ha difeso la moglie dall'accusa di snobismo. "Mi dispiace per questo inconveniente. Noi eravamo in vacanza, semplicemente in vacanza. Non credo debba starmi a giustificare sul perché, ma posso garantirti che se fossi venuta a Roma, come hanno fatto tante altre, non avremmo negato nulla a nessuno. Mi dispiace", il messaggio dell'uomo.