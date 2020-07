Stefania Orlando oggi: nuova vita accanto al secondo marito. A un anno dal ‘sì’ che l’ha unita al musicista Simone Gianlorenzi, la conduttrice si racconta al settimanale Chi.

Un amore nato con un sms, il loro. “Mandai un sms a Simone dopo aver sognato una notte di passione tra me e lui e da lì, da quel messaggio contenuto in appena 160 caratteri non ci sono più separati”, ha rivelato la sensuale showgirl. La Orlando vorrebbe diventare madre: “Io e Simone abbiamo provato ad avere un bambino. Nei mesi a seguire ci hanno suggerito di affidarci alla scienza, ma abbiamo preferito non accanirci e accettare la decisione di madre natura …”.

Stefania Orlando rivelazione inedita su Andrea Roncato e la nuova moglie

Stefania Orlando oggi è felice sebbene il rapporto con l’ex marito, Andrea Roncato, oggi pressoché inesistente, l’abbia fatta soffrire. Tra lei e l’attore comico, infatti, non ci sono più contatti. E non per volere della bella Stefania. Tra loro c’è stato una graduale rottura senza un vero motivo scatenante.

La Orlando al settimanale Chi ha rivelato: “Non posso attribuire ad Andrea la colpa di tutto. Sono stata io a mettere un punto dopo una serie di problemi che, per rispetto del mio ex marito, non rivelerò. A ogni modo, negli anni, dopo la separazione, eravamo comunque riusciti a mantenere un rapporto splendido. Poi tutto si è raffreddato. Siamo come sconosciuti, ho sofferto molto”.

Stefania Orlando esplosiva in micro bikini: le foto in giardino sbalordiscono!

Roncato avrebbe anche rifiutato un suo tentativo di riavvicinamento: “Ci siamo incontrati per caso l’inverno scorso. Eppure, dopo tante lacrime versate, non siamo riusciti a trovare un punto d’incontro. Però non parlerei di colpe, forse di scelte. Lui, in quell’occasione, mi ha detto che sua moglie è molto gelosa e poco aperta alle famiglie allargate. Un vero peccato perché gli affetti vanno sempre preservati”.

Stefania Orlando parla quasi con malinconia di siffatti episodi, dimostrando delusione per non essere riuscita a conservare un rapporto amicale con l’ex. Oggi guarda avanti e a un anno dalle nozze la ritroviamo più bella che mai. La sua galleria fotografica su Instagram lascia senza fiato. Tante le foto che la ritraggono in costume da bagno all’aperto e comunque con indosso abiti succinti. Le sue curve esplosive, naturali, farebbero impallidire le 20enni. Potrebbe interessarti anche —> Caterina Balivo abito inguinale al matrimonio della sorella: cosce e décolleté in mostra

(Foto dal profilo Instagram ufficiale di Stefania Olrando)