Si va verso l’obbligo del Super Green Pass sul lavoro. Secondo quanto riferito sui principali quotidiani l’esecutivo il 5 gennaio 2022 dovrebbe rendere condizione necessaria la certificazione rafforzata sui luoghi di lavoro, quella che si ottiene soltanto se si è vaccinati o guariti dal Covid. L’esecutivo potrebbe però spingersi oltre, difatti il Cdm è chiamato a valutare due strade: la prima di un 2G per i lavoratori; la seconda un obbligo vaccinale generalizzato per tutti gli over 18.

Super Green Pass sul lavoro, ma non solo: spunta ipotesi di obbligo anche per gli over 18

Situazione allarmante in Italia, sono undici le Regioni in zona gialla e alcune rischiano il passaggio in arancione già la prossima settimana. Dal 3 gennaio 2022 andranno in giallo grazie alla nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. Si aggiungono a Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento e Veneto. Le regioni che potrebbero finire in arancione vista l’impennata dell’occupazione dei posti in ospedale sono Liguria, Calabria e provincia di Trento. Altro dato preoccupante il tasso di positività che è salito al 13%. Dinnanzi a questa drammatica situazione il presidente del Consiglio pare si sia convinto sul serio che l’unica strada sia seguire appunto quella dell’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori.

Chi spinge per la drastica misura

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha più volte detto di non vedere altra alternativa, «i numeri del Covid imporranno scelte nette e forti». Anche non proprio popolari. La scelta di imporre la certificazione verde rafforzata trova il favore anche del Pd, ma anche di Forza Italia e dei sindacati (la Cgil addirittura era per l'introduzione del Super Green Pass già in autunno). Chi spinge per il Super Green Pass è il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta: «È il momento del Super Green Pass sul lavoro. Ed è una scelta in coerenza con quanto decidemmo a ottobre con il Green Pass, una storia di successo che ha permesso di contemperare aperture e sicurezza, garantendoci un vantaggio sul resto d'Europa».