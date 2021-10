A scatenare un discreto tafferuglio il pallanuotista croato Sven Augusti, che nella notte ha pensato bene di fare un giro per Roma tutto nudo. Ma il fulcro non è questo, bensì l’incidente che ha provocato. Dopo che le Forze dell’Ordine sono sopraggiunte sul luogo dell’incidente, lo sportivo ha ingaggiato una rissa proprio con loro. (Continua dopo la foto)

Ma chi è Sven Augusti, protagonista della notte di Roma. Sven ha 22 anni 22enne, è croato e si è reso protagonista di una nottata piuttosto insolita in quel di Roma. Il giovane, infatti, è stato fermato dalla Polizia poiché girava completamente nudo per la Capitale. L'intera faccenda, che avrebbe anche potuto risolversi senza eccessivi effetti collaterali, è invece andata per il verso sbagliato. Augusti ha infatti causato un incidente ad una macchina che tentava di evitarlo. Il 22enne è un giocatore dalla SS Lazio Nuoto nell'agosto di quest'anno, ed è stato il primo straniero scelto dalla società biancoceleste di pallanuoto per la stagione 2021/2022.

Sven Augusti pallanuotista Lazio nudo per Roma: provoca grave incidente

Sven Augusti è stato fermato intorno alle 22 di lunedì 25 ottobre, completamente nudo su via del Foro Italico. Poco prima, girovagando senza vestiti al centro della strada, il croato aveva provocato un incidente: un’auto, infatti, per evitarlo si era ribaltata e i due passeggeri del veicolo sono stati portati in codice rosso in ospedale. Sul luogo del sinistro è intervenuta la polizia locale, ma all’arrivo dei carabinieri il pallanuotista professionista, poi scoperto in stato di alterazione psicofisica, ha reagito spingendo e facendo cadere a terra uno degli agenti. Chiaramente Augusti è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Così come emerso, aveva assunto sostanze che hanno alterato il suo stato psicofisico e lo hanno portato addirittura ad aggredire un agente intervenuto per sedare la faccenda.

