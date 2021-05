Chi era Tarcisio Burgnich: vita privata e carriera della “Roccia”

Il grande calciatore italiano è morto questa notte, 26 maggio 2021. L’uomo era affetto da tempo da una grave malattia. Tarcisio Burgnich è scomparso all’età di 82 anni. Burgnich ha giocato in molte squadre italiane vincenti, ma soprattutto lo ricordiamo per i suoi 12 anni con la maglia nero-azzurra. Il difensore era soprannominato “roccia” per la sua caparbietà e soprattutto per la sua prestanza fisica.

Tarcisio Burgnich età altezza peso moglie

Il calciatore è nato a Ruda, in provincia di Udine, il 25 aprile 1939. Il calciatore pesava 72 kg per un’altezza di 175 cm. Da molti anni l’ex calciatore viveva in Versilia con la moglie Rosalba, di origine toscana. I due si sono conosciuti in un ristorante di Lucca. Tarcisio e Rosalba hanno vissuto una bellissima storia d’amore durata fino all’ultimo istante, prima che l’ex calciatore campione d’Italia, d’Europa e vicecampione del Mondo scomparisse. I due avevano una splendida famiglia. Genitori di tre figli, Simonetta, Patrizia e Gualtiero, e nonni di quattro nipotini.

Tarcisio Burgnich carriera

Tarcisio è un ex calciatore, difensore in molte squadre italiane. Ha iniziato la sua carriera nell’Udinese (1958-1960), per poi passare alla Juventus (1960/1961). In seguito ha giocato nel Palermo (1961/1962). Ha passato ben dodici anni con l’Inter (1962-1974) e tre con il Napoli (1974-1977). Burgnich ha partecipato anche agli europei di calcio e ha lottato insieme alla sua squadra per la vittoria nel 1968.

Ha anche allenato molte squadre in tutto il Paese: Livorno, Catanzaro, Bologna, Como, Genoa, Vicenza, Cremonese, Salernitana, Foggia, Lucchese, Ternana e Pescara. Con l'Inter la sua carriera ha preso il volo. In totale con la maglia nero-azzurra ha vinto otto trofei: quattro titoli scudetto, due Coppe di Champions e due Coppe Intercontinentali. Si è portato a casa numerose vittorie: cinque campionati italiani (quattro con l'Inter, uno con la Juventus), una Coppa Italia (col Napoli), due Coppe dei campioni (con l'Inter), due Coppe intercontinentali (con l'Inter) e una Coppa di lega italo-inglese (col Napoli).