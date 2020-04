Terremoti oggi in Italia. Due scosse sismiche tra la notte e l’alba hanno fatto tremare la penisola dal Centro al Sud. La prima poco dopo le due di notte, con epicentro vicino a Roma. Paura nella capitale dove i tremori degli edifici hanno svegliato migliaia di persone. La seconda poco prima dell’alba con epicentro in Calabria, non lontano da Crotone.

Il terremoto di oggi a Roma

La prima scossa di terremoto è stata rilevata dai sensori dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alle 2:12 ora italiana con epicentro ad un chilometri ad est di Marcellina, piccolo comune nei pressi di Tivoli, in provincia di Roma. Il sisma è stato localizzato nelle coordinate geografiche (lat, lon) 42.03, 12.82 ad una profondità di 16 km. La magnitudo è stata di 3.0 gradi della scala Richter. La scossa è stata percepita in una vasta area della provincia di Roma, inclusa la capitale. Tra i comuni più vicini all’epicentro oltre a Marcellina, San Polo dei Cavalieri, Vicovaro, Palombara Sabina, Roccagiovine, Castel Madama, Tivoli, Mandela, Licenza, Guidonia Montecelio, Sant’Angelo Romano, Monteflavio, Percile e Sambuci, tutti in provincia di Roma. Non risultano danni a cose o persone.

Terremoti oggi in Italia: la scossa sismica a Crotone

Il terremoto a Crotone si è verificato questa mattina a partire dalle 5 con sei scosse sismiche sopra i 2 gradi di magnitudo della scala Richter. La più forte alle 5:52 ora italiana, con epicentro in mare ma a poca distanza dalla città di Crotone. Il sisma è stato rilevato nelle coordinate geografiche (lat, lon) 39.09, 17.2 ad una profondità di 23 km. Tra i comuni più prossimi all’epicentro, oltre a Crotone, sono risultati anche Isola Capo Rizzuto e Cutro. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose, ma la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, già preavvisata una ventina di minuti prima da un evento sismico di magnitudo 3.3. >> Tutte le notizie sui terremoti