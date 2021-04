Terremoto oggi a Brindisi, in Puglia. Intorno alle 8 di oggi, mercoledì 21 aprile 2021, si è verificata una scossa di terremoto in mare davanti alle coste della città salentina, nel tratto di mare Adriatico tra Puglia e Albania. L’epicentro è stato individuato sul fondale marino non lontano dalla costa, circa 20 chilometri da Brindisi. L’Adriatico centro meridionale è stato teatro di un lungo sciame di scosse sismiche, ma con epicentri ben più a nord di quello registrato per il terremoto di oggi. Si tratta infatti di terremoti non collegati a quello odierno. (continua a leggere dopo la foto)

Terremoto oggi a Brindisi: i dettagli della scossa del 21 aprile 2021

I sismografi dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) si sono attivati alle 8:10 di oggi, 21 aprile 2021, e hanno rilevato una scossa di terremoto nelle coordinate geografiche (lat., lon.) 40.82, 17.97 ad una profondità di 11 km, nel distretto sismico Costa Adriatica Brindisina. La magnitudo accertata è stata di 3 gradi della scala Richter. Entro i 20 km dall’epicentro del sisma è risultata la sola città di Brindisi.

La scossa di terremoto è stata chiaramente percepita come una vibrazione di breve durata, riferiscono fonti locali. La sala regione della Protezione Civile è stata allertata come avviene abitualmente, ma non risultano comunicazioni di danni a persone o cose e di verifiche ad edifici sul territorio.

La sismicità storica della zona

La zona del Brindisino e del tratto di mare Adriatico antistante ha una storia di sismicità moderata. Sono alcune decine i terremoti di intensità superiore a 2 gradi della scala Richter verificatisi in quest’area tra il 1985 ed oggi. La pericolosità sismica di questo territorio è considerata, secondo gli standard di legge, “bassa”. Il terremoto più forte registrato in quest’area nella serie storica Ingv è quello di Grottaglie del 26 ottobre 1826, di magnitudo stimata 5.22 gradi della scala Richter.