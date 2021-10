Terremoto Udine, scossa magnitudo 3.7 – Giovedì 21 ottobre 2021. Sisma forte alle ore 2:28 in Friuli Venezia Giulia. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’ipocentro del sisma si è verificato a 13 km di profondità vicino ai comuni di Zuglio e Tolmezzo.

Terremoto ad Udine nella notte: scossa di magnitudo 3.7 a Tolmezzo e Zuglio

Terremoto ad Udine: la terra ha tremato durante la notte a causa di un scossa di magnitudo 3.7 avvertita dalla popolazione in tutto il nord del Friuli Venezia Giulia. I sismografi dell’Ingv hanno registrato l’evento sismico alle ore 02:28:54 della notte di giovedì 21 ottobre, con epicentro tra i comuni di Zuglio e Tolmezzo. Stando ai rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto epicentro a circa 5 chilometri a sud est del comune Zuglio. L’ipocentro del terremoto in provincia di Udine localizzato, invece, ad una profondità di circa 13 chilometri. Interessati al sisma oltre ai comuni di Zuglio e Tolmezzo, anche Arta Terme, Amaro, Cavazzo Carnico, Verzegnis, Moggio Udinese e Lauco, tutti in provincia di Udine. Parliamo di circa 24 i comuni nel raggio di venti chilometri. Tanta la paura, come provano alcuni messaggi sui social della gente comune: “Siamo stati svegliati di soprassalto, ha tremato tutto il palazzo” hanno raccontato alcuni residenti dei comuni più vicini. Leggi anche l’articolo —> Dora Lagreca, novità dall’esame sul corpo: “Forse caduta per una spinta improvvisa”