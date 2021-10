Incendio a Torino, magazzino in fiamme – Venerdì 8 ottobre 2021. Rogo devastante nelle prime ore della mattinata di oggi in via Veronese nel capoluogo piemontese. Secondo quanto riferisce «Today» starebbe bruciando un deposito di materiale elettronico. Da qui una colonna di fumo maleodorante che si è levata sulla città e sta raggiungendo anche zone lontane, come il centro della città. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e l’Arpa Piemonte che dovranno fare i dovuti monitoraggi ambientali del caso.

Torino, incendio in un capannone in via Veronese: nube nauseabonda in città

"Incendio a Torino zona via Paolo Veronese. Arpa, allertata dal 112, sul posto per i monitoraggi ambientali". Questo il tweet pubblicato da Arpa Piemonte pochi minuti fa. L'ultimo aggiornamento era delle ore 08.51. Ad essere andato a fuoco un capannone situato in via Paolo Veronese. Un forte odore di plastica bruciata ha invaso tutta la città, molto forte anche a Mirafiori. Ad andare a fuoco un magazzino di componenti elettroniche. Da un po' diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. I tecnici di Arpa Piemonte sono sul posto per i rilevamenti ambientali.