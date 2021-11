Udine, incidente in tangenziale direzione Tarvisio. Come riferisce “Today” il sinistro si sarebbe verificato poco dopo la strettoia di Basaldella, nei pressi dell’uscita di viale Venezia. Coinvolte nell’impatto due auto, che si sono urtate per cause ancora da accertare. Una si è ribaltata oltre il ciglio della carreggiata. L’altra invece è finita fuori strada, ora si trova nel fosso. Le operazioni di 118 e vigili del fuoco sono in corso: le due persone alle guida dei mezzi sarebbero ferite.

Incidente ad Udine, due le auto coinvolte: una cappottata oltre la carreggiata

Incidente ad Udine lungo la tangenziale. Scontro tra due macchine: una ha terminato la sua corsa nella cunetta; l'altra invece ha fatto un volo di diversi metri, poi si è ribaltata. Le due donne alla guida sarebbero ferite, ma non in maniera grave. I veicoli, come riporta "Friuli Oggi" avevano alla guida una 60enne di Udine e una 55enne di Gonars, ambedue trasportate all'ospedale di Udine. L'impatto ha avuto conseguenze forti sulla viabilità: traffico in tilt per tutta la prima parte della mattinata in direzione Tarvisio. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Feletto Umberto e in supporto per la viabilità quelli di Udine est. Toccherà agli agenti chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, e accertare eventuali responsabilità.

(Immagini di repertorio)