Lega e M5S sù (anche se di poco), Partito Democratico giù e i primi cedimenti anche per Fratelli d’Italia. Gli ultimi sondaggi elettorali dicono questo, incluso l’ultimo reso disponibile proprio oggi sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e realizzato da Emg Acqua. Tra i leader, invece, tutto stagna: gli unici impercettibili movimenti riguardano due leader “minori” come Vito Crimi e Carlo Calenda.

Ultimi sondaggi elettorali: percentuali dei partiti

Queste le percentuali dei partiti rilevate dall’ultimo sondaggio Emg Acqua (tra parentesi la variazione rispetto ad una settimana fa):

Lega 27,2 (+0,1)

Partito Democratico 20,3 (-0,3)

Movimento 5 stelle 15,8 (+0,1)

Fratelli d’Italia 14,5 (-0,1)

Forza Italia 6,9 (+0,1)

Italia Viva 4,6 (-0,1)

Azione 2,6 (0,0)

La Sinistra 2,2 (0,0)

Europa Verde 1,6 (-0,1)

Più Europa 1,5 (0,0)

Altro partito 2,8 (+0,3)

Indecisi+non voto: 40,4%

Si amplia dunque il distacco nelle intenzioni di voto tra il primo ed il secondo partito dello schieramento politico. Tra Lega e Pd ora ci sono quasi sette punti di distacco. Resiste, invece, il Movimento 5 Stelle che solo fino a poche settimane fa era tallonato da vicino da Fratelli d’Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni registra per la prima da mesi un seppur piccolo arretramento nelle intenzioni di voto. Nelle “retrovie” si conferma il buon momento di Forza Italia, cui giova la nuova scelta moderata dell’anziano leader Silvio Berlusconi.

Il gradimento per i leader politici

Questo il gradimento per i leader politici rilevato dall’ultimo sondaggio Emg Acqua (tra parentesi la variazione rispetto ad una settimana fa):

Conte 42 (0)

Meloni 36 (0)

Salvini 35 (0)

Zingaretti 23 (0)

Di Maio 20 (0)

Calenda 20 (1)

Berlusconi 19 (0)

Toti 16 (1)

Renzi 15 (0)

Crimi 11 (1)

Il sondaggio Emg non rileva il gradimento per Luca Zaia, il governatore del Veneto, i cui consensi secondo altre rilevazioni sono al pari se non superiori a quelli del leader del suo partito, Matteo Salvini. In generale le preferenze degli italiani per i leader politici sono stabili. Degna di nota la battuta d’arresto per il premier Conte, dopo almeno tre mesi di crescita innarrestabile durante il picco dell’emergenza Coronavirus. L’onda lunga emergenziale è finita per il premier che ora – con i partiti della sua maggioranza di governo – dovrà fare i conti con la difficile ripartenza del paese, sull’orlo di una crisi economica senza precedenti.

Nota metodologica del sondaggio

Metodo di campionamento: campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d’ampiezza demografica dei comuni.

Rappresentatività del campione. Universo: popolazione italiana maggiorenne; campione: 1.762 casi; intervallo fiduciario delle stime: ±2,3%; totale contatti: 2.000 (tasso di risposta: 88%); rifiuti/sostituzioni: 238 (tasso di rifiuti: 12%).

Metodo raccolta informazioni: Rilevazione telematica su panel

Metodo raccolta informazioni: Rilevazione telematica su panel