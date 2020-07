Nonostante durante l’emergenza sanitaria il Carroccio di Matteo Salvini abbia sofferto una continua perdita di consensi, a oggi la Lega è ancora il primo partito in Italia. Lo affermano gli ultimi sondaggi politici realizzati da SWG per La7 sulle intenzioni di voto. Continua poi la rincorsa di Fratelli d’Italia verso il Movimento 5 Stelle: i due, infatti, sono sempre più vicini. Per tutti gli altri, invece, si può dire che prevalga la costanza: non ci sono grossi cambiamenti rispetto a sette giorni fa.

Ultimi sondaggi politici, le percentuali dei partiti

Ecco le percentuali dei partiti secondo gli ultimi sondaggi politici realizzati da SWG:

Lega: 26,6%

Partito Democratico: 20,0%

Movimento 5 Stelle: 15,7%

Fratelli d’Italia: 14,0%

Forza Italia: 5,9%

Sinistra Italiana/ MDP Art.1: 3,8%

Azione: 3,2%

Italia Viva: 2,9%

+Europa: 2,0%

Verdi:1,8%

Cambiamo!: 1,3%

Altro: 2,8%

Non si esprime: 41%

Come evidenziano i numeri, la Lega è il primo partito indiscusso. Lontano da certe percentuali che era arrivata a raccogliere, ora si ferma al 26,6% delle intenzioni di voto. Nonostante questo, al momento si può dire che non abbia avversari. Il Partito Democratico, infatti, si distanzia del 6,6% e questa settimana non riesce a superare il 20,0%. Si riduce sempre di più, invece, il distacco tra il Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia. A oggi i pentastellati convincono il 15,7% degli italiani, mentre Georgia Meloni il 14%: una percentuale che sembra non avere intenzione di smettere di crescere. Forza Italia di Silvio Berlusconi, al contrario, sta un po’ soffrendo e si blocca al 5,9%. Chi subisce di più però è Italia Viva, che se oggi si andasse alle elezioni non riuscirebbe nemmeno a superare la soglia di sbarramento.

Azione, invece, riesce a raccogliere il 3,2% dei consensi. Tutti gli altri si fermano sotto il 2%: +Europa raggiunge il 2,0%, i Verdi l’1,8%, Cambiamo! l’1,3%. Ampia la platea di chi non si esprime: il 41% degli intervistati.

Ultimi sondaggi politici, la fiducia nei leader

Un altro sondaggio pubblicato ieri dall’Istituto Ixè, poi, ha analizzato la fiducia degli italiani rispetto ai leader politici. La gestione equilibrata dell’emergenza coronavirus ha sicuramente premiato il Presidente Conte, che oggi si conquista il primo posto tra i leader con il 55% delle preferenze. Lo segue il governatore del Veneto Luca Zaia, un altro nome che durante la crisi sanitaria è emerso smesso. Il 46% dei cittadini ha apprezzato il suo lavoro, e questo gli fa guadagnare il secondo posto in classifica. Al terzo, invece, si posiziona Giorgia Meloni con il 31%, seguita da Matteo Salvini con il 30%. Quindi posto per Nicola Zingaretti (26%). Infine Luigi Di Maio si ferma al 21%, così come Silvio Berlusconi, mentre per Matteo Renzi le preferenze si bloccano al 13%.

Scenario politico

Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il Dl semplificazioni, un testo che porta con sé numerosi dubbi e criticità. In primis, la questione dei commissariamenti. Ormai sono talmente tanti i commissari straordinari, che non li si può più definire tali. Inoltre, secondo alcuni, ridurre la burocrazia potrebbe essere molto rischioso, e potrebbe agevolare le infiltrazioni illecite, in particolare all’interno degli appalti. Bisognerà attendere per capire se, come sostiene Conte, questo decreto faciliterà l’elaborazione delle numerose opere che negli anni sono state bloccate per dei “cavilli”. Intanto, il governo si appresta anche a gestire la crisi economica causata dall’emergenza coronavirus, una crisi che tutti attendono dopo la fine dell’estate, in autunno.

La stessa che potrebbe portare anche alla caduta del governo Conte bis, se non fosse all’altezza di gestire il momento e i fondi che arriveranno dall’Unione europea. >>Tutte le notizie di UrbanPost