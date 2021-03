Se n’è andato a soli 46 anni lasciando sgomento il pubblico di Uomini e Donne: Fabio Donato Saccu, cavaliere del Trono Over del dating-show televisivo, è morto dopo aver lottato contro un brutto male. Negli studi del programma di Canale 5 Fabio era approdato nel 2014 e lì aveva trovato l’amore, lasciando la trasmissione accanto alla sua Lisa Leporati.

“Uomini e Donne”, morto Fabio Donato Saccu: il cavaliere aveva 46 anni

Tra i personaggi più amati del parterre maschile di Uomini e Donne, Fabio era riuscito a conquistare Lisa in pochi mesi proprio mentre in lei aleggiava l’idea di abbandonare il programma. La dama, reduce da una frequentazione andata male, – sempre nell’ambito della trasmissione – aveva pensato di tornare alla sua vita, lontano dai riflettori. La determinazione di Fabio nel conquistarla fece cedere Lisa, seppur inizialmente scettica. Accettando il corteggiamento del bel Donato pose le basi di quella che sarebbe diventata una vera storia d’amore. Pochi mesi dopo, Fabio e Lisa lasciarono insieme il programma da coppia ormai formata.

La proposta di matrimonio in studio

Solo un anno dopo, era il 2015, la coppia tornò in studio con una sorpresa per il pubblico e per la stessa Leporati. Fabio Donato Saccu spiazzò Lisa con una proposta di matrimonio. Dopo di allora, dama e cavaliere vissero la loro relazione privatamente. Geometra 46enne, Fabio aveva origini sarde. "I suoi nonni, – riferisce l'Unionesarda.it – originari di Alghero, erano andati in Piemonte per lavoro e infine erano tornati nella loro terra. Quella Sardegna molto cara anche a Fabio". "Ti ricorderò sempre così", ha scritto Lisa Leporati sui social dando l'addio ad un Fabio sorridente. L'uomo è morto a causa di un tumore all'ospedale degli Infermi di Biella dove era ricoverato.