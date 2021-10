Sicilia uragano Apollo. Sono giorni che l’isola tutta, specie nella zona del Catanese, sta combattendo contro un nubifragio violentissimo. Gli intensi rovesci si sono abbattuti anche sull’isola di Pantelleria. A Catania, oltre i numerosissimi danni, il maltempo ha causato anche la morte di tre persone. Le tre vittime erano una coppia di 60enni e un signore 54enne. Quest’ultimo morto annegato. (Continua dopo la foto)

Ora a preoccupare una delle coste più belle dell’Italia è l’arrivo dell’uragano Apollo. Ancora la Sicilia orientale, su cui rimane il bollino rosso, che è già stata messa in ginocchio dal maltempo degli ultimi giorni, sarà messa a dura prova. Ad oggi si prevede che le zone più a rischio saranno quelle di Siracusa e Augusta. Un giorno di cielo sereno non è stato abbastanza. Adesso arriverà il ciclone Apollo. (Continua dopo la foto)

Sicilia uragano Apollo, Siracusa e Augusta in allerta rossa

L’uragano del Mediterraneo si sta abbattendo sulla Sicilia e sta causando grossi danni sull’Isola, già gravemente martoriata dal maltempo. A Catania i cittadini rimangono in lockdown in casa e le serrande dei negozi non hanno alcuna intenzione di alzarsi. A destare preoccupazione adesso v’è la situazione a Siracusa, in cui si segnalano già violente mareggiate e allagamenti. A commentare la difficile situazione che la sua Regione sta affrontando ormai da alcuni giorni è il governatore Nello Musumeci. Infatti, ha sottolineato: “La Protezione Civile regionale, con le Prefetture, monitora costantemente la situazione e lo spostamento del ciclone che sta interessando la parte sud-orientale dell’Isola. I nostri uomini sono tutti mobilitati, pronti ad accorrere dove si rendesse necessario”.

Terremoto Marche oggi in provincia di Pesaro-Urbino: epicentro e magnitudo