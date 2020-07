Una bellezza vera senza fronzoli e silicone con uno sguardo che conquista, stiamo parlando della stupenda Valentina Ferragni. Quasi quattro milioni di followers su Instagram e una collezione di foto da batticuore. Il suo ultimo scatto rientra proprio tra questi. Si tratta di una bellissima foto scattata durante la sua vacanza in Liguria. Valentina non ha bisogno di grandi presentazioni: è la sorella minore di Chiara Ferragni. All’inizio era sotto la lente di ingrandimento e tutti erano sempre pronti a criticarla, ma lei non si è lasciata abbattere ha continuato per la sua strada e ora è tra le influencers più amate.

Valentina Ferragni in vacanza

Valentina Ferragni è già tornata sulla sua casa di Milano divisa tra la pole dance e mille appuntamenti di lavoro, nonostante questo il suo profilo si colora ogni giorno di nuovi scatti interessanti. Ci è voluto un po’ di tempo ma finalmente anche lei è uscita dall’ombra della sorella e crearsi un pubblico fedele di fan che la amano incondizionatamente. La sua più grande forza è proprio l’essere spontanea e vera. Un fisico senza ritocchi ma che risulta semplicemente stupendo. Più affascinante e vera di tutte le influencer a cui si vedono le costole. Il suo ultimo scatto elogia proprio questo: la bellezza vera della donna italiana.

La foto sensuale e i commenti

In questa foto vediamo Valentina salire le scalette della barca in modo molto sensuale. Un bikini nero normale che risalta ancora di più la sua bellezza. Non è anoressica, ma è stupenda. Curve nel punto giusto e uno sguardo in grado di ammaliarti. La foto risulta molto provocante e infatti, nel giro di pochissimo tempo in tantissimi hanno lasciato un like e un commento di apprezzamento. Sono tutti pazzi di lei. "Sei da copertina di sport illustrated"; "Wow, quanto sei bella"; "Tu sei il mio concetto di perfezione"; "Per me sei veramente stupenda"; "Magnifica"; "Sei una favola, davvero unica"; "Sei una bambolina"; "Ti bacerei tutta"; "Sei bella come un raggio di sole"; "Vorrei essere come te".