La famiglia Ferragni regala sempre momenti di grande euforia attraverso i loro account Instagram, questa volta è stato il turno di Valentina. La sorella dell’influencer italiana più famosa al mondo ha fatto sorridere tutti i suoi followers con il suo ultimo post. Non solo, anche Fedez non ha trattenuto un commento ironico molto divertente. I Ferragnez e tutti i loro parenti sono spesso molto criticati, ma a parlare è spesso l’invidia e la gelosia perché in realtà si tratta di una famiglia molto unita e capace di grande ironia. Impossibile non voler bene al trio di sorelle più belle e bionde della storia o a Fedez e il piccolo Leone. Sembrano usciti da una serie televisiva.

Una famiglia da serie tv

Strano che ancora non ci abbiano pensato perché un programma tutto sulla famiglia Ferragni sarebbe probabilmente tra i più seguiti della storia. Fin quando non arriverà l’ambita trasmissione dobbiamo accontentarci delle loro stories Instagram. In queste ore abbiamo seguito Fedez mentre provava ad allenarsi. Il noto cantante si è messo di impegno ed è andato in palestra, ma una volta lì ha trovato qualunque scusa per mollare l’allenamento. Come lo capiamo, siamo in tanti a fare come lui. E’ venuto anche Leone a fornirgli l’alibi perfetto. Non poteva di certo rifiutare di giocare con il suo prezioso bambino. Finito il suo falso allenamento Fedez ricondivide una storia molto buffa di Valentina Ferragni.

La foto di Valentina Ferragni

La foto in questione è un selfie di Valentina dove la vediamo con il suo solito fisico, ma due braccia degne di Hulk. Scorrendo la foto c’è anche un video dove svela l’arcano mistero, ovvero le braccia erano del suo compagno ma la foto rimane comunque molto simpatica. Lo stesso Fedez commenta: “Ferragni Avengers. A me è capitata quella con i piedi mutanti“, facendo ovviamente riferimento a sua moglie, Chiara. La foto ha suscitato l’ironia dei fan e comunque un gran numero di like. “Questa pole dance fa molto effetto”; “Mi hai fatto prendere un colpo con sta foto”; “Ti giuro che per un momento ho pensato: va che braccia che vengono facendo pole dance. Ero già pronta a iscrivermi”; “Insomma, una boss woman”.