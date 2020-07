Il nome di Valentina Rapisarda richiama immediatamente ai fan di ‘Uomini e donne’ quello di Andrea Cerioli, due volte tronista al programma condotto da Maria De Filippi, ora legato sentimentalmente ad Arianna Cirrincione, conosciuta proprio al dating show di Canale 5. Nel 2014 l’attraente bolognese non arrivò ad una scelta, ma proseguì la frequentazione con Valentina lontano dai riflettori. E bisogna dire che tra i due è nato un sincero sentimento: la coppia ha anche convissuto in Emilia. Poi la rottura improvvisa. E sono tanti i telespettatori che vorrebbero che Queen Mary mettesse l’ex corteggiatrice sul trono.

Valentina Rapisarda di schiena mostra il lato B, bikini inesistente: «Non ce n’è per nessuna»

Ma cosa fa oggi Valentina Rapisarda? La giovane è un’affermata influencer e incanta tutti col suo fisico da sogno. Un corpo stratosferico, caratterizzato da curve strepitose e gambe sinuose. L’ultima foto su Instagram, dove l’ex corteggiatrice vanta un seguito di 400mila follower, mostra l’influencer di schiena con addosso un costume decisamente minimal color argento. Il fondoschiena è tornito nel tanga del costume inesistente che lascia poco spazio all’immaginazione. A rendere ancora più hot l’immagine la prospettiva: la giovane è stata immortalata dal basso verso l’alto mentre fa le scale. È pazzesca, di una sensualità disarmante. La foto, come si apprende dal tag è stata realizzata in Sicilia, terra d’origine del volto noto di ‘Uomini e donne’. Erotismo alle stelle, uno scatto da 10 e lode.

Decine di complimenti per l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e donne’

In basso al ritratto superbo di Valentina Rapisarda quasi 5mila mi piace e decine di interazioni positive. I fan di ‘Uomini e donne’ non l’hanno affatto dimenticata e non si stancano di lodarne le grazie sui social attraverso commenti anche coloriti. «Non ce n’è per nessuna. Sei bellissima», ha scritto un follower; «E se la gente ti ferisce è perché sei la migliore e lo capisce!», ha aggiunto un utente; «Illegalità ne abbiamo?», ha chiosato un fan. E ancora: «Gli occhi della tigre», «Sempre il top», «Che bedda», «Orgoglio siciliano», «Meravigliosa sei», «Innamorata di te», «Fisico perfetto, statuario», «Schiena fatalistica», per citarne qualcun altro.

(Valentina Rapisarda Instagram Foto Profilo Ufficiale)