Valentina Vignali, cestista, modella e influencer, classe 1991, sta trascorrendo qualche ora di svago e relax a Manarola, antico borgo della Riviera ligure di Levante. La giovane, diventata ancora più popolare grazie alla partecipazione alla sedicesima edizione del Grande Fratello su Canale 5, è finita nel mirino degli hater per uno scatto in costume su uno yacht. La 29enne riminese però ha sbottato, rispondendo per le rime ad utente, che neppure troppo velatamente l’ha definita una specie di “miracolata”. Lo sfogo della Vignali non è affatto passato in sordina…

Valentina Vignali attaccata su Instagram per una foto in barca: «Ma come ti permetti?»

Tempo di estate. Influencer, attori e conduttrici si stanno godendo le vacanze perlopiù in Italia: gite in barca, pomeriggi nei centri benessere, soggiorni in alberghi esclusivi. Anche Valentina Vignali si sta rilassando e sta documentando i suoi giorni felici ora in Liguria, ma qualche follower non ha gradito. Un utente nello specifico si è lasciato andare ad una lunga riflessione, prendendo di mira gli influencer: «Beati voi che senza nessun merito, senza nessun talento, nemmeno particolarmente intelligenti, solo per aver passato un periodo in una casa senza fare niente adesso fate la bella vita, si devo dire che vi invidio c’e poco da fare, siete fortunati a essere “influencer” nella vostra generazione che diciamolo non brilla certo per intelletto o per talento ma che si affida solo all’apparenza senza valore». Considerazioni che hanno infastidito e non poco Valentina Vignali, che ha risposto per le rime attraverso un commento in basso alla sua foto in costume.

Il duro sfogo dell’influencer

«Aver passato un periodo in una casa? Bello mio, gioco a basket dal 1999, e faccio la modella dal 2006… non c’entra nulla il ‘Grande fratello’ con la mia popolarità/lavoro. E poi come ti permetti di dire che non brillo per intelletto o talento? Eri al liceo con me per caso o stavi al palazzetto quando ho esordito in serie A? Conosci i miei interessi? È una vita che mi faccio il c*lo per ottenere quello che voglio, vergognati per le cose che dici e impegnati pure tu che magari ti riesce qualcosa!», ha risposto indispettita Valentina Vignali. Ma è non è finita qui, l’utente ha risposto ancora: «Dai non sei diventata famosa come giocatrice di basket né come modella ma solo come gieffina, se sei così intelligente dovresti ammettere che hai raggiunto la “celebrità” dopo il ‘Grande fratello’ e non prima». Ci sarà una contro-replica? Staremo a vedere… Che ne pensate?

(Valentina Vignali Instagram Foto Profilo Ufficiale)