Gli striscioni per Valentino Rossi rendevano brutto il centro storico: "Non in sintonia con i suoi valori". Si parla di arte e di storia, ovviamente. In questo modo tramite un esposto alla Soprintendenza un residente di Tavullia, appartenente a Italia Nostra, ha fatto rimuovere striscioni e bandiere gialle dalle mura medievali.

Tavullia si trova a cavallo fra Marche e Romagna, ed è da sempre un paese fiero di aver fatto da culla a Valentino Rossi. La notizia della rimozione di striscioni e bandiere gialli ha procurato shock e sdegno tra gli affezionati di Vale, ma anche tra i simpatizzanti. Nessuna pietà. Rimossi gli striscioni inneggianti a Vale46 dalle mure storiche, tolti dopo l'esposto di un'associazione ambientalista.

Valentino Rossi a Tavullia rimossi striscioni: “Stonavano col centro storico”

Neanche a dirlo i tifosi tavulliesi, senza alcuna sbavatura, tutti pro Rossi, e hanno fatto fronte comune contro la decisione presa. Un provvedimento definito da tutti, in una sola parola: “Follia”. Non dimenticando mai, con gli occhi e col cuore, quello che Valentino da 26 anni ha portato avanti e rappresentando la sua Tavullia. Paradossale invero, quello che è accaduto, esattamente alla vigilia di un evento sportivo show. Si tratta della 100 Km dei Campioni, che nel weekend del 5 dicembre vedrà nel Ranch, a due passi da Tavullia, piloti di fama internazionale. Una grande attesa e prestigiosi riflettori mediatici puntati grazie chiaramente al nome e alle iniziative di Valentino e della sua VR46. Ad ogni modo il “Grazie Vale” scritto su uno striscione può essere rimosso da un muro ma di certo non cancellato dal cuore dei tifosi.

