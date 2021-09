Incidente a Variano, violento impatto tra due auto: 48enne perde la vita

Variano incidente stradale – Lunedì 13 settembre. Ancora sangue sull’asfalto, tragedia nel primo pomeriggio lungo l’ex provinciale 95. Proprio nel tratto che prende il nome di via Delle Cave. Sopraggiunti prontamente sul luogo del sinistro 118 e carabinieri. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine due auto si sono scontrate. Ad avere la peggio un uomo di 48 anni.

Variano incidente, violento impatto tra due auto: morto 48enne, cosa è successo

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi a Variano di Basiliano, lungo la strada provinciale 98, nel tratto che separa il paese da Bressa di Campoformido. A scontrarsi violentemente due macchine; nell'impatto ha perso la vita 48enne della zona, alla guida di una delle vetture. L'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo: per lui non c'è stato nulla da fare. Vani tutti i tentativi di soccorso degli operatori del 118. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine insieme al personale inviato dalla centrale Sores. Su "Il Friuli" è stato reso noto il nome della vittima. Si tratta di una persona molto conosciuta in zona. Carlo Battilana, 48enne di Basiliano, titolare di una nota attività della zona. L'uomo, come dicevamo, è rimasto incastrato nell'abitacolo della sua vettura. Lo staff del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.