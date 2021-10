Airola incidente stradale nella notte – Sabato 30 ottobre 2021. Drammatico schianto in provincia di Benevento, in Campania. A perdere la vita un ragazzo di 19 anni di San Maria a Vico, che viaggiava a bordo di una Volkswagen Polo, guidata da un 23enne di Maddaloni. Quest’ultimo avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da verificare.

Incidente ad Airola, auto contro un palo della luce: Giulio aveva 19 anni, ferito l’amico

Violento incidente ad Airola, dove un'auto, su cui viaggiavano due ragazzi, per motivi ancora in corso di accertamento, è finita contro un palo della pubblica illuminazione. Il più giovane, un 19enne, sarebbe stato sbalzato al di fuori dell'abitacolo. L'impatto con l'asfalto non gli avrebbe lasciato scampo. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato il ragazzo all'ospedale San Pio di Benevento. Purtroppo però, come riferiscono i media locali, durante il tragitto il giovane è deceduto. In Via Stazione, luogo del sinistro, sono giunti prontamente anche i carabinieri della stazione locale per tutti i rilievi del caso. «Il Caudino» ha reso nota pochi minuti fa l'identità della vittima dell'incidente di Airola. Si chiamava Giulio Verlezza, era uno studente 19enne di Santa Maria a Vico. Una vita spezzata, la comunità è sotto choc. Il guidatore della Volkswagen è rimasto ferito, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.