Oggi, 12 Agosto 2020, è il compleanno di Alessandra Amoroso. La cantante compie 34 anni e ha pensato bene di festeggiarli insieme alla sua famiglia e così in questi giorni è tornata in Puglia. Naturalmente la bravissima “Sandrina” non si è dimenticata della sua “Big family” suoi social e così poche ore fa ha festeggiato anche con loro il suo compleanno attraverso un post su Instagram decisamente mozzafiato. La cantante per il suo party in famiglia ha scelto come outfit un micro costume nero. Il bikini ha immediatamente attirato l’attenzione dei suoi followers, i quali hanno notato anche le parole con le quali l’artista ha descritto il post.

Alessandra Amoroso pazzesca in costume nel giorno del suo compleanno

La bellissima Alessandra Amoroso quest’anno ha optato per un compleanno in famiglia. Poche ore fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni momenti di questa giornata indimenticabile. La cantante ha descritto così il suo post: «34 anni Aleeee! Non potevo festeggiare in maniera migliore!

Non ho la ricetta della felicità, ma oggi credo di aver provato ed assaporato cosa questa parola voglia significare! Nonna sarebbe stata contenta di vederci così uniti…! Grazie per l’affetto che voi big mi avete dimostrato anche da lontano…grazie a tutti gli amici che hanno trovato un minuto del loro tempo da dedicare a me…grazie alla mia famiglia così colorata…mi sento completa e al mio cuore non manca più niente finalmente!»

Una marea di “auguri”

La cantante Alessandra Amoroso su Instagram ha ricevuto una marea di messaggi d’affetto per il suo compleanno. Un fan le ha scritto: «Auguri Ale, sei una forza della natura» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Sei uno spettacolo ….auguri!» Un follower molto romanticamente le ha detto: «Tantissimi auguri bellissima e che questo compleanno ti porti tanta felicità!» Un fan ha commentato: «Auguri Ale, che tutti i tuoi desideri si possano realizzare!» In molti hanno commentato: «Buon Compleanno Alessandra!» Infine, un fan, riferendosi alle parole dell’artista, ha concluso scrivendo: «Noi la ricetta per la felicità ce l’abbiamo e c’è solo un ingrediente: Tu!» >> Altri Gossip

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Alessandra Amoroso (@amorosoof)