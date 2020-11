Malore in diretta per Alessandra Mussolini nell’ultima puntata di “Ballando con le stelle”. La concorrente, che ha danzato sulle note di una samba con il maestro Maykel Fonts, ha rischiato di cadere e di sbattere il viso. Allarmata per l’accaduto, la padrona di casa Milly Carlucci ha dovuto mandare la pubblicità. Al rientro in studio, la conduttrice ha tranquillizzato pubblico e familiari della Mussolini, spiegando che si era trattato di un lieve calo di pressione. «Alessandra sta bene. Raccontiamo cosa è successo: non ha voluto mangiare per fare la figura, ma in questo modo è stato come aver preso un pugno nello stomaco», ha detto la presentatrice.

Alessandra Mussolini malore a “Ballando”, Selvaggia Lucarelli al veleno: «Non può restarci?»

Imprevisto a ‘Ballando con le stelle’, Alessandra Mussolini si è esibita in una samba in cui era prevista una presa assai impegnativa: con il ventre la concorrente doveva restare in equilibrio sulla testa del maestro che roteava. Il sollevamento è riuscito, ma la Mussolini, che non aveva mangiato si è accasciata al suolo, chiedendo acqua e zucchero. La Carlucci, come dicevamo, ha mandato subito in onda la pubblicità, per consentire allo staff sanitario di intervenire. Al rientro Alessandra Mussolini ha esclamato: «Mi gira la testa, mi gira il mondo, ma è stata colpa mia, lui mi aveva detto di mangiare, io non ho voluto».

La presidentessa di giuria, Carolyn Smith: «Credevo fosse un errore, invece si era sentita male»

Particolarmente severo il giudizio della giuria. Fabio Canino ha dichiarato: «Il valzer, le cose eleganti non le appartengono, è giusto che faccia questi tipi di ballo». Guillermo Mariotto di parere opposto ha detto: «Credo invece che abbia iniziato in maniera molto prorompente e abbia fatto un percorso incredibile. All'inizio di quest'esibizione non mi è piaciuta, ma il volo in alto mi è piaciuto tanto». La presidentessa Carolyn Smith ha dichiarato: «Credevo fosse dovuto a un errore, invece si era sentita male». Velenoso il commento di Selvaggia Lucarelli: «Stiamo facendo una statua alla Mussolini che è un'abitudine abbastanza pericolosa… Siete sicuri che volete il mio giudizio? Potrebbe darle il colpo di grazia! Però mi piace seduta così, non può restarci? Comunque cercherò di essere intellettualmente onesta e dire quello che avrei detto se non fosse successo questo incidente: questa samba non mi è piaciuta per niente, proprio per niente. Contrariamente a Mariotto penso che meno somigli a te stessa e più ci guadagni. Nelle scorse puntate ti eri elevata, qui ti sei sentita più a tuo agio, ti sentivi nel tuo terreno e hai sbagliato». Morale della favola? La coppia ha portato a casa 35 punti ed è approdata in semifinale.