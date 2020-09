Martedì 29 settembre 2020. Fiocco azzurro in casa Morata: pochi minuti fa è venuto al mondo il piccolo Edoardo, figlio del centravanti della Juventus Alvaro Morata e dell’influencer Alice Campello. Si tratta del terzo maschietto della coppia, dopo i gemelli Alessandro e Leonardo. A dare l’annuncio ai fan della nascita di Edoardo lo stesso Morata sul proprio profilo Instagram.

Alvaro Morata e Alice Campello genitori per la terza volta: la foto del piccolo Edoardo

Alvaro Morata e Alice Campello accolgono nella loro bella famiglia Edoardo, il loro terzogenito, nato dopo i gemelli Leonardo e Alessandro. È stato il papà calciatore, da poco tornato a vestire la maglia della Vecchia Signora, a dare la splendida notizia sui social, con una serie di foto insieme alla moglie e al neonato. Tutto accompagnato da un pensiero dolcissimo: «Benvenuto al mondo, figlio. La mamma e il bebè stanno entrambi benissimo. Alice sei incredibile, grazie per avermi reso un giorno di più l'uomo più felice del mondo. Vi amo». Poco prima del parto, la Campello aveva postato sul suo profilo Instagram una foto con il compagno: lo scatto mostrava i due sorridenti in clinica in attesa del cesareo. «Ci siamo», avevano detto i due avvertendo i followers dell'imminente nascita. Tantissimi i messaggi di benvenuto: fan e ammiratori, ma anche amiche della mamma, tra cui Chiara Ferragni, Beatrice Valli, Chiara Biasi, e calciatori colleghi del papà come Paulo Dybala a Luis Figo.

«Grazie papà per non lasciarmi mai la mano»

E anche Alice Campello, alcuni istanti fa, ha postato un primo piano del nascituro. «Infinita felicità. Edoardo Morata Campello 29.09.20. Grazie papà per non lasciarmi mai la mano», dice la didascalia che accompagna il tenero scatto. Alvaro Morata e Alice Campello si sposati nel 2017. Una coppia affiatata, che si tiene alla larga dai gossip e dai riflettori. I due si sono da poco trasferiti a Torino, dato che l’attaccante è tornato a vestire la maglia bianconera. «Ce ne siamo andati in due e siamo tornati in 5», aveva detto allora l’influencer pubblicando una foto fatta a Piazza San Carlo.

