L’ultimo post di Amanda Campana su Instagram ha mandato in estasi più di 200mila followers. La giovane attrice ha una grazia e una sensualità fuori dal comune. Uno sguardo misterioso e due labbra morbide tutte da mordere. Nella sua ultima foto distesa sul letto mostra il meglio di sé e i followers sono letteralmente impazziti per lei. L’influencer si è fatta conoscere recitando nella famosa serie italiana Summertime, dove veste i panni di Sofia personaggio LGBTQ+. La sua popolarità cresce ogni giorno di più e il suo profilo Instagram è sempre più seguito, dall’altra parte i suoi scatti sono mozzafiato.

Amanda Campana la carriera

Amanda Campana ha solo 23 anni ed è nata in Toscana. L’attrice è una vera e propria debuttante del mondo dello spettacolo, tant’è che la sua carriera inizia proprio quest’anno, nel 2020. Amanda ottiene il suo primo ruolo nel film Bastardi a mano armata di Gabriele Albanesi con Fortunato Cerlino e Marco Bocci. La notorietà arriva nello stesso anno quando il giorno 29 aprile Netflix rilascia nel suo catalogo Summertime, la quarta serie italiana del gigante dello streaming liberamente ispirata al romanzo di Federico Moccia “Tre metri sopra il cielo”. Questa popolarità l’ha portata fino a Instagram dove sta facendo faville con i suoi sensuali scatti.

La foto su Instagram

Il suo ultimo post è un esempio perfetto di quanto Amanda si carica di sensualità. In queste foto la vediamo a gattoni sul letto con indosso solo un body arancione che si intona perfettamente alle sue labbra. Fisico snello con le curve nei punti giusti, ma a rendere molto provocante la foto è proprio il suo sguardo e le sue labbra. Amanda trasuda sensualità da ogni poro e questo non è passato inosservato agli occhi dei followers. Sono tantissimi i fan che le hanno lasciato un commento di apprezzamento e un like. "Sei proprio tanta roba"; "Splendida in arancione"; "Bellezza allo stato puro"; "Impossibile non amarti, sei uno spettacolo"; "La più bella dell'universo"; "Che lato B, sei una favola".