Ancona, bimbo di soli 10 mesi ingerisce droga: aperta un’inchiesta, le indagini sono in corso

Un bambino di soli 10 mesi di Rosciano, in provincia di Pescara, è ricoverato in gravi condizioni al Salesi di Ancona, dopo aver ingerito, a quanto pare, delle sostanze stupefacenti. Il bimbo è stato trasferito ad Ancona, dopo essere stato sottoposto ad esami tossicologici. Massimo riserbo da parte delle autorità sanitarie, ma il piccolo non sarebbe in gravi condizioni. Come riferisce "Today", la polizia locale ha raccolto prontamente delle informazioni utili ora trasferite alla Procura di Pescara che ha aperto un'inchiesta sul caso. Al momento il bimbo si trova all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove è stato condotto in un secondo momento.