Anna Falchi derby, mantenuta la parola data. La showgirl e conduttrice aveva promesso agli ammiratori che si sarebbe mostrata senza veli, indossando soltanto la mascherina ovviamente bianco-celeste, in caso di vittoria della Lazio nel derby. E così è stato: su Instagram la 48enne di origini finlandesi si è fatta vedere dai followers come “mamma l’ha fatta”. Un ritratto al naturale, uno scatto paradisiaco di schiena.

Anna Falchi derby, mantiene la promessa e si mostra al naturale per la Lazio: la foto da capogiro

Non c’è stata partita all’Olimpico. La Lazio ha dominato l’intero match, vincendo meritatamente il derby contro la Roma per 3-0. Ad aprire le marcature il solito Immobile che al 15’ ha sfruttato al meglio un rimpallo tra Ibanez e Lazzari per battere Pau Lopez. A firmare il raddoppio Luis Alberto che ha lasciato di sasso il portiere giallorosso con un preciso diagonale al 23’. Nella ripresa la squadra di Inzaghi ha chiuso il cerchio con Luis Alberto, in forma strepitosa. Destro a giro e Pau Lopez ancora battuto. Niente da fare per la Roma, che ha subito il gioco dell’avversaria. E Anna Falchi che aveva promesso ai fan di spogliarsi in caso di vittoria della Lazio ha mantenuto la parola data. Nella tarda serata di ieri la showgirl si è mostrata su Instagram al naturale. Addosso? Soltanto una mascherina che richiama i colori della squadra del cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Followers in delirio per la showgirl e conduttrice

A far da corredo al posto da capogiro un breve messaggio: “Finitaaaaaa la partita più importante e sentita della capitale!!! W W W la Lazio e tutta la squadra , il grande @ciroimmobile17 che non ci delude mai,il “Lupo” @10_luisalberto che dire. 3 a zitti Fioretto mantenuto!”. Oltre 77mila mi piace e decine di complimenti per la magnifica Anna Falchi. «Ho tifato solo per vedere la tua esultanza», ha scritto un utente; «Wow sei meravigliosa», ha aggiunto un follower; «Sei bellissima», ha chiosato un ammiratore. E non mancate battutine: «Così non vale… Ci aspettavamo un bel frontale», ha postato un fan, alludendo al fatto che la Falchi si è fatta immortalare a letto di schiena. Leggi anche l’articolo —> Barbara D’Urso foto “troppo ritoccata”, utenti scatenati: «È diventata Costanza Caracciolo…»

(Foto Instagram Profilo Ufficiale Anna Falchi)