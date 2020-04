L’attrice e conduttrice televisiva Anna Falchi ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia 1989. La showgirl si classificò seconda vincendo il titolo di Miss Cinema. Da dopo quell’esperienza la bellissima Anna ha iniziato a recitare in diversi film tra cui: Paparazzi, L’allenatore nel pallone 2, Un’estate al mare e Box Office 3D – Il film dei film. Anna ha preso parte anche al talent show di Rai1 Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Attualmente l’artista è molto attiva anche suoi social. Il profilo Instagram di Anna Falchi è seguito da oltre 420 mila followers, che ogni giorno rimangono senza fiato davanti alla sua straordinaria sensualità. La sua foto ricordo in lingerie ha letteralmente scatenato la loro fantasia.

Anna Falchi Instagram: intrigante in lingerie

Anche la bellissima e bravissima attrice Anna Falchi ha voluto celebrare la Giornata mondiale del libro postando una sua foto ricordo in lingerie, realizzata durante un servizio fotografico a Parigi. La showgirl ha descritto così il post: «Mi sembra perfetto questo scatto per festeggiare la giornata mondiale del libro. Anche perché in questo periodo di quarantena in cui io resto a casa, i libri sono una bella evasione… mentale! Grazie ai libri si può sognare! Comunque questa foto me l’ha fatta Asia Argento a Parigi!» Nello scatto la bellissima Anna, intenta a leggere un libro, è davvero molto seducente. Il suo fisico perfetto è fasciato da un completino intimo color carne e le sue gambe chilometriche sono messe in risalto dalle autoreggenti nere. Il post in pochissimo tempo è stato bombardato da like e commenti.

Followers perdutamente innamorati

L’insuperabile Anna Falchi con la sua foto in lingerie ha completamente stregato i suoi ammiratori. Un fan le ha scritto: «C’è chi ha fatto lo zoom per vedere meglio la copertina del libro e chi mente!» Un follower poi le ha fatto notare una cosa particolare: «Sei fantastica e hai delle belle gambe» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Si è fermato l’orologio! Ora rischi una denuncia per danni alla vista! Sei semplicemente Divina!» Un seguace le ha scritto: «Wow complimenti, sei sensualissima e affascinante. Hai un corpo stupendo!» Infine, un fan ha commentato: «Che cosce fantastica! Sei una donna da ammirare e da accarezzare con un fiore!» >>Anna Falchi ‘s’inchina’ alla Lazio e la sottana piccante non contiene il giunonico seno: «Due pere anche oggi!»

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Anna Falchi (@annafalchi22)