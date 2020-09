Da oggi, lunedì 28 settembre 2020, su Raiuno arriva dal lunedì al venerdì “È sempre mezzogiorno”, programma che segna il ritorno in tv di Antonella Clerici, che si guarda bene dal definirla una rivincita: «Non mi hanno cacciato. Sono stata io a voler andare via e non pensavo di tornare su Rai Uno. Ci sono stati dei cambiamenti, anche di direzione, Stefano Coletta voleva cambiare il mezzogiorno. Io avevo un progetto molto piccolo, e invece il direttore dopo il Covid mi ha fatto questa proposta», ha spiegato la conduttrice in un’intervista a ‘Leggo’.

Antonella Clerici “È sempre mezzogiorno”, inizio col botto: «Carlo, oddio, Carlo», caos in diretta

Antonella Clerici torna a tenere compagnia ai telespettatori da “casa sua”, ossia da quell’orario che l’ha fatta amare dai telespettatori. Difatti le riprese, a differenza di quanto era stato annunciato inizialmente, non sono fatte da casa sua, ma negli studi Rai che ripropongono un’ambientazione provinciale, con alberelli e animali sullo sfondo. Una realtà lontana dalla città e dai suoi ritmi frenetici. «Faremo il pane insieme, tutti i giorni. Poi ci sarà il factotum, l’uomo buono, gentile: è colui che chiami quando c’è un problema in casa. E poi tanti cuochi che fanno parte della mia storia e cuochi nuovi. E Lorenzo Bigiarelli, che ci porterà i prodotti che scopre durante i suoi viaggi», ha affermato la conduttrice. Anche se a dare un primo sguardo non sembra si tratti di un format troppo sperimentale e lontano da ‘La prova del cuoco’. Si sta ai fornelli come un tempo e ci sono dei giochini di casa: il pubblico non è infatti presente in studio. E gli ospiti stessi sono vecchie conoscenze della conduttrice, ossia cuochi già reclutati per il cooking show di Raiuno che ha ha visto al timone per due anni consecutivi Elisa Isoardi, ora concorrente a ‘Ballando con le stelle. «Avremo un cast fisso di persone, tipiche della casa di provincia all’ora di pranzo. Due nonne e una zia per la precisione. Donne di mondo che possono parlare un po’ di tutto. Io cucino con la zia», aveva detto la Clerici all’indomani di “È sempre mezzogiorno”.

La sorpresa inaspettata: «Sei proprio tu, il mio fratellone»

A far saltare sulla sedia i telespettatori una sorpresa riservata ad Antonella Clerici. Alla prima puntata, a pochi minuti dall’inizio, la conduttrice era alle prese con la preparazione di un dolce, quando volgendo lo sguardo ad uno dei monitor ha cominciato ad urlare: «Carlo oddio Carlo». Niente paura, nessun malore. Si trattava di un collegamento inaspettato con Carlo Conti, suo caro amico. «Ma sei proprio tu, il mio fratellone», ha esclamato commossa lei, che come i fan sapranno, è molto affezionata al conduttore toscano, tanto quanto lo era a Fabrizio Frizzi, venuto a mancare nel marzo del 2018. Leggi anche l’articolo —> Antonella Clerici su Elisa Isoardi: «Ce l’ha messa tutta, ma…», e intanto le ruba il ‘posto’