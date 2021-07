Antonella Clerici e Heather Parisi, botta e risposta sui social: «Basta ricatti morali»

In questi mesi di pandemia non sono state poche le discussioni sul vaccino anti Covid anche tra personaggi del mondo dello spettacolo. L’ultima in ordine di tempo quella consumata tra Heather Parisi e Antonella Clerici che hanno avuto un botta e risposta a distanza. Lo scambio di opinioni si è consumato su Twitter e ha già suscitato qualche malumore tra gli utenti, che si sono divisi.

Antonella Clerici Heather Parisi botta e risposta: “Basta ricatti morali”

Da sempre in prima linea, anche durante i suoi programmi, Antonella Clerici si è esposta per difendere l’importanza del vaccino per combattere la pandemia. La conduttrice Rai si è unita al coro dei vip che sono dell’avviso che il siero anti Covid, che sia AstraZeneca, Pfizer o Moderna, sia l’unico modo per uscirne. La Clerici ha spiegato che vaccinarsi è un atto di responsabilità soprattutto verso chi è più fragile e ha elogiato la scienza che ha reso la vita dell’uomo più lunga. «Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero. Lo abbiamo fatto per il senso di responsabilità per la comunità più fragile. Perché se non fosse per la scienza moriremmo a 30 anni, perché la mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro», ha scritto la presentatrice in un tweet.

Nessuna replica da parte della conduttrice Rai

In basso al commento di Antonella Clerici è apparso il parere di un altro personaggio del mondo dello spettacolo. Si tratta dell'ex ballerina Heather Parisi, che c'è andata giù pesante: «Basta ricatti morali! Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere il virus ma solo di alleviare i sintomi. Non è un atto di responsabilità per gli altri ma una protezione per sé e deve essere frutto di una libera scelta». Non c'è stata alcuna replica da parte della conduttrice di "È sempre mezzogiorno", ma le dichiarazioni hanno suscitato parecchio clamore. Un fatto è certo: la showgirl non ha gradito né tantomeno condivide le dichiarazioni della presentatrice.