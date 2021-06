Antonella Mosetti si è concessa una lunga intervista al settimanale “Vero”. La showgirl si è detta felice del percorso intrapreso dalla figlia Asia Nuccetelli, avuta dall’ex marito Alex. Le due avevano partecipato insieme al “Grande Fratello Vip” nel 2016 e per un periodo la 24enne aveva deciso di lavorare in tv come opinionista e influencer. A gran sorpresa la Nuccetelli avrebbe scelto di mollare e non proseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo. A detta della madre la ragazza avrebbe trovato la sua realizzazione altrove, in un altro settore.

Antonella Mosetti, la figlia Asia Nuccetelli lascia la tv: il motivo è sorprendente

Asia Nuccetelli si è allontanata dalla televisione e non ha intenzione di farvi ritorno. L’indiscrezione arriva da Antonella Mosetti, che in un’intervista rilasciata al magazine “Vero” ha spiegato il motivo per il quale la figlia ha deciso di non coltivare la sua stessa passione. Dopo l’esperienza al “GF Vip” e le poche ospitate nei salotti di Barbara D’Urso la giovane ha deciso di fare un passo indietro e dedicarsi ad altro. Come detto da Antonella Mosetti la Nuccetelli sta brillando altrove, portando avanti una promettente carriera: «Le sarebbe piaciuto fare criminologia, ma poi si è dedicata ai cavalli. Ne ha tre e gareggia in tutta Italia. Sono molto felice perché sono stata io a spingerla quando era piccina. Stavo lavorando a un fotoromanzo in Calabria e lì vicino c’era un maneggio con dei pony. Asia aveva tre anni. Da quel giorno non si è staccata più dall’equitazione!».

«Sono la mamma più felice del mondo»

Asia Nuccetelli ha scelto dunque di dedicarsi ai cavalli. A tal proposito la showgirl ha sempre detto a "Vero": «Quando lei ha capito com'è il mondo televisivo ha pensato bene di non farne più parte e per questo sono la mamma più felice del mondo», ha sottolineato Antonella Mosetti. «Ai miei tempi facevi ore di fila per un provino e se non eri preparata ti trattavano male. C'era una grandissima selezione, mentre oggi si diventa famosi dicendo stupidagginisui social, una follia», ha concluso.