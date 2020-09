Su Instagram, dove è diventata particolarmente attiva soprattutto dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Antonella Mosetti ha pubblicato un nuovo scatto, che la mostra in un locale con addosso un vestito assai attillato. Ad attirare l’attenzione dei followers la scollatura ipnotica, come pure l’abbronzatura perfetta. Occhi da cerbiatta, make up marcato. La conduttrice romana, che dopo un’esperienza da modella e due ruoli minori nei film Un vampiro a Miami e Le donne non vogliono più, è stata scelta da Gianni Boncompagni per il programma arcinoto Non è la Rai, di cui ha fatto parte per due stagioni, fra il 1993 e il 1995, facendo coppia fissa con Ilaria Galassi, è in forma strepitosa. Ha 45 anni, ma non li dimostra affatto.

Antonella Mosetti strepitosa su Instagram. L’ultima foto mostra la showgirl, nota anche per trasmissione quali Paperissima Sprint e La Domenica del villaggio, in una discoteca con addosso un abito bianco aderente. Corpo statuario, fisico ben curato. Quasi 5mila mi piace e decine di complimenti: «Divina. Sei preziosa», ha scritto un follower; «Sempre la nostra Regina», ha aggiunto un fan; «Che spettacolo che sei», ha chiosato un ammiratore. E ancora: «Meravigliosa», «Ma la bellezza di Antonella? Vogliamo parlarne», «Stupenda», per citarne qualcun altro.

Nella bufera per un’uscita infelice sul Coronavirus

Antonella Mosetti è finita nella bufera di recente per un’uscita a dir poco infelice sul Coronavirus e su quanto accaduto in Sardegna a metà agosto. La showgirl fa parte di quei vip che hanno prestato poca attenzione alle norme anti contagio e sono tornati a casa con la spiacevole notizia di aver contratto il Covid. «A tutti gli invidiosi che criticano tanto Flavio Briatore e gli altri Vip positivi ricordatevi che il Covid è l’unica cosa che vi potete permettere di prendere al Billionaire», ha dichiarato l’opinionista tv. Per queste sue parole la 45enne è stata aspramente criticata anche da altri personaggi noti come Selvaggia Lucarelli e Andrea Scanzi. Leggi anche l’articolo —> Antonella Mosetti Instagram, bellezza preziosa, scatena i fan: «Il Covid ti fa bella»

(Antonella Mosetti Instagram Foto Profilo Ufficiale)