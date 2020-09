Una puntata decisamente movimenta quella di ieri sera, 27 settembre 2020, di Live: Non è la D’Urso. Federico Fashion Style è stato il protagonista delle cinque sfere. Il famoso parrucchiere dei Vip, dopo aver affrontato e superato il coronavirus, è tornato in Tv da Barbara D’Urso per rispondere alle domande di cinque ospiti. Tra gli “sferati” (così come vengono chiamati dalla padrona di casa coloro che intervengono all’interno delle sfere) c’era anche Antonella Mosetti. La lite tra Antonella Mosetti e Federico Fashion Style ha decisamente animato la serata. La showgirl, però, non è stata l’unica a lamentarsi con il noto parrucchiere. Infatti, è intervenuta anche una sua ex cliente.

Antonella Mosetti lite con Federico Fashion Style

Durante la puntata di ieri di Live: Non è la D’Urso, il pubblico da casa ha assistito ad un’animata lite tra Antonella Mosetti e Federico Fashion Style. La showgirl, una volta girata la sua sfera rossa, ha immediatamente attaccato il parrucchiere: «Ti ho lanciato io nel mondo dei vip non mi hai mai detto grazie, ma quando venivo al tuo salone mi cadevano i capelli». Davanti all’accusa di Antonella, Federico Fashion Style ha prontamente risposto: «Tu mi hai bloccato sui social e al telefono perché mi devi dei soldi, quasi seicento euro. Non pagava mai». A questo punto la Mosetti, furiosa, ha concluso dicendo: «Vuoi dire che non avevo soldi? Sono una donna di casa, non li butto per certe stronzat*. I soldi te li ho dati tesoro, sei solo un grandissimo bugiardo. Lo sai perché non piaci alla gente? Perché non sei umile. Sempre pronto a parlare male degli altri!»

L’intervento della cliente

Dopo la lite con Antonella Mosetti, Federico Fashion Style è stato attaccato anche da una sua ex cliente. Si tratta di Chiara Facchetti, che si è vista arrivare un conto da 3550 euro per fare delle extension. Anche in questo caso, il famoso parrucchiere si è difeso immediatamente, rispondendo così: «Come per tutte le clienti, anche a lei era stato fatto un preventivo. Quindi sapeva quanto avrebbe speso, le cose costose vanno pagate». >> Altri Gossip