Antonella Mosetti positiva al coronavirus: si allunga di ora in ora la lista di vip e star del social contagiati da Covid-19. Ritrovatisi a far festa sulle spiagge della Sardegna, sono accomunati adesso da un’inevitabile quarantena obbligatoria tra le mura domestiche. Unico compagno lo smartphone, attraverso il quale raccontare i giorni di reclusione, confidando sintomi e diagnosi del virus. È così che la showgirl romana confessa al proprio seguito di aver contratto il Covid: “Sono rientrata dalla Sardegna qualche giorno fa – dice l’ex ragazzina di Non è la Rai – e ho fatto subito l’esame sierologico che è risultato negativo”.

Antonella Mosetti positiva al Coronavirus, l’invito su Instagram: “Vi chiedo di fare i controlli”

“Non tranquilla, – prosegue Antonella esponendo il resoconto della malattia – ho fatto anche il tampone che è per l’appunto uscito positivo. Quindi sono in auto-quarantena da qualche giorno”. Dunque, invita: “Vi chiedo di fare i controlli, perché non si può essere indifferenti di fronte a questo virus. Io sono asintomatica. Sento solo pochissimo gli odori e i sapori, ma c’è gente che sta davvero male. In questi casi ci vuole un gran rispetto per il prossimo”. Incalzata dai followers, la Mosetti scende dunque nel particolare.

“Ecco il segnale di allarme che mi ha spinto a fare il tampone”

"Mi state chiedendo – dice Antonella riportando la preoccupazione dei seguaci – i vari sintomi che ho. Ho preso la forma più lieve di questo virus perché sono asintomatica. Non ho febbre, non ho tosse. Ho solo un po' di stanchezza e sonno, non sento molto i sapori e non sento gli odori. Questo è stato il segnale di allarme che mi ha spinto a fare il tampone". Dunque, conclude: "Ho fatto questa dichiarazione perché molte persone che erano con me in Sardegna le vedo continuare ad andare in giro, non hanno fatto ancora niente, quindi potrebbero attaccarlo alle persone più anziane e deboli". E pensare che solo qualche giorno fa, mentre pubblicava un video ammiccante da Porto Cervo, qualcuno le suggeriva: "Bellissima, però metti la mascherina che le notizie che arrivano da quelle parti non sono tanto buone".