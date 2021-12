Quello che tutti temevano purtroppo si è rivelato realtà: Antonello Spanu, l’escursionista scomparso lo scorso 4 dicembre, è stato trovato morto. L’uomo, un cinquantasettenne sparito sulle montagne della Laga, in provincia di Rieti, aveva iniziato il percorso nel tardo pomeriggio. In serata, poi, aveva contattato i soccorsi dopo aver perso la via del ritorno. Poco più tardi, però, di lui si sono perse tutte le tracce.

Antonello Spanu è stato trovato morto

A lanciare l’allarme era stato l’escursionista stesso, una volta sentitosi in pericolo. In seguito alla segnalazione i soccorritori si sono mobilitati immediatamente per trovarlo: da quel momento è iniziata una corsa contro il tempo durata ben quattro giorni. Già dalla sera stessa, infatti, Antonello Spanu ha smesso di rispondere al telefono, probabilmente perché già non ce l’aveva fatta a causa delle temperature troppo basse che non gli hanno permesso di sopravvivere. Il motivo del decesso, quindi, potrebbe essere proprio l’ipotermia.

Le ricerche si sono concentrate nella zona del Monte Gorzano, tra le montagne della Lega, in provincia di Rieti, nel Lazio. Tra l’altro, nemmeno il meteo è stato di aiuto ai soccorritori nella corsa disperata: le condizioni atmosferiche sono state pessime per quasi tutto il tempo. Vigili del fuoco, soccorso alpino della Finanza, soccorso alpino e speleologico del Lazio e dell’Abruzzo e volontari della Croce Rossa hanno fatto tutto il possibile. Nonostante questo, alla fine è arrivata la drammatica scoperta: l’escursionista Antonello Spanu è stato trovato morto. Inoltre, secondo quanto riferito poco prima del ritrovamento, quando l’uomo ha contattato il 118 di Teramo non aveva fornito dettagli precisi sulla sua posizione, e proprio per questo le ricerche si sono rivelate più complicate del previsto. Quando sono riusciti a geolocalizzarlo, poi, purtroppo ormai era troppo tardi. >> Tutte le notizie di UrbanPost

ARTICOLO | Viterbo, professore trovato morto in auto: è stato ucciso, forse fuggiva da qualcuno

ARTICOLO | Cordignano, incidente stradale sulla statale 71: 27enne incastrato tra le lamiere