Arisa ad Amici 2021? Niente da fare. Il settimanale “Chi” qualche tempo fa aveva annunciato che la cantante avrebbe continuato a far parte del cast del talent show di Canale 5. A supporto della tesi, il giornale diretto da Alfonso Signorini aveva riportato addirittura alcune voci secondo le quali l’artista avesse rinunciato all’ingaggio di Pekin Express pur di non tradire la fiducia di Maria De Filippi, con cui si sarebbe creato un bel feeling. È di queste ore però un’indiscrezione bomba di ‘Dagospia’ che cambia le carte in tavola. Un inaspettato cambio di rotta.

Arisa lascia “Amici” e Lorella Cuccarini passa al canto

Arisa lascia “Amici”? Così sembra. Nella rubrica “Candela Flash“ si legge: «Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa. Chi prenderà il suo posto?». Per rispondere bisogna tirare in ballo Lorella Cuccarini, che sarebbe stata confermata al talent show targato Mediaset, ma che avrebbe accettato di avere un altro ruolo. La Cuccarini, dopo aver vestito per un anno i panni di professoressa di ballo, potrebbe tornare nell’inedito ruolo di professoressa di canto. Chi sarà il maestro di danza? Voci si rincorrono e portano a Raimondo Todaro, che ha lasciato “Ballando con le Stelle”, il programma del sabato sera di Milly Carlucci, che gli ha dato la notorietà. La conferma della Cuccarini ad “Amici” arriva direttamente dalla showgirl: “Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista”, si legge sul settimanale “Oggi”.

Il retroscena “bomba” di “Dagospia”

"Dagospia" aggiunge il croccante retroscena, rimarcando che Arisa sarà rimpiazzata proprio da Lorella Cuccarini che prenderà in mano la cattedra di docente di canto. Scelta nemmeno troppo strana se si pensa alla carriera dell'ex conduttrice de 'La vita in diretta'. Al suo fianco un nome di cui si fa accenno da settimane. Ossia Raimondo Todaro. Il ballerino dovrebbe entrare nella scuola di "Amici" molto presto e per questo avrebbe lasciato "Ballando con le stelle". Un rumor rilanciato da alcuni siti di gossip come "Biccy" e giornali di cronaca rosa quali "Novella 2000". Si attende l'ufficialità… Staremo a vedere.