Oggi, 5 dicembre 2020, è il compleanno di Aurora Ramazzotti. La figlia del famoso cantante Eros e di Michelle Hunziker compie 24 anni. Aurora ha ricevuto gli auguri di mamma Michelle attraverso i social. La conduttrice di All Together Now ha pubblicato un video dolcissimo con tanto di dedica per dichiarare il suo immenso amore alla sua primogenita in questo giorno per lei speciale. Immagine del passato che scorrono veloci sullo schermo e che mostrano come il legame tra madre e figlia sia indissolubile. I followers della Hunziker si sono lasciati commuovere da questo gesto romantico e hanno invaso il post con numerosi messaggi d’affetto.

Aurora Ramazzotti compleanno: gli auguri social di mamma Michelle

Michelle Hunziker per festeggiare il compleanno di sua figlia Aurora Ramazzotti ha deciso di postare un commovente post su Instagram. Il breve filmato, nel quale si vede la showgirl tenere in braccio una mini Aurora, non è passato inosservato ai fan, i quali sono rimasti senza parole per l’emozione. Michelle ha commentato così i suoi auguri social (vai al post): «Auguri vita mia…ti amo». Una frase semplicissima che ha messo ben in risalto il loro forte legame. Immediata è arrivata la risposta di Aurora alla dedica di sua madre. La ragazza ha commentato: «Questo video rimane uno dei miei preferiti al mondo…ti voglio bene mammotta». Infine, sono stati tantissimi gli auguri ricevuti da parte dei followers di mamma Michelle.

La reazione dei fan

Davanti alla dolcezza infinita di Michelle Hunziker per il compleanno di Aurora Ramazzotti, i followers sono rimasti senza parole. Un fan le ha scritto: «Che meraviglia…che emozioni». Un ammiratore le ha detto: «Tanti auguri di cuore…Che bello questo video» e un altro ha aggiunto: «Ma che belle che siete. Tanti auguri!» In molti le hanno scritto: «Auguri alla tua Aurora!» Un fan ha ironicamente commentato: «Sento Aurora pensare “Cavolo, ma come mi vestivano” e “Ma in quella foto sono nuda, mamma cosa posti!» Infine, un followers ha concluso dicendo: «Che belle immagini!» Ora non resta che aspettare gli auguri social anche da parte di papà Eros. >>Altri Gossip