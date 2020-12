Chi è Iva Zanicchi, vita privata e carriera: tutto sulla famosa cantante italiana

Nella puntata di oggi, 5 Dicembre 2020, di Verissimo tra i vari ospiti ci sarà anche la famosa cantante Iva Zanicchi. La donna, reduce dalla sua battaglia contro il Covid-19, parlerà della sua dolorosa esperienza. Inoltre, tra gli argomenti trattati durante la lunga chiacchierata con Silvia Toffanin, Iva affronterà anche la perdita dell’amato fratello, scomparso proprio a causa del virus. Ma cosa sappiamo su di lei? Quanti anni ha? È sposata? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità sulla cantante della celebre canzone Zingara, che vinse l’edizione 1969 del Festival di Sanremo.

Iva Zanicchi e la sua vita privata

Iva Zanicchi è nata a Ligonchio, in provincia di Reggio-Emilia, 18 gennaio 1940 ed è una cantante, conduttrice televisiva, attrice ed ex politica italiana. Ha 80 anni, è alta 173 cm e il suo peso al momento non è disponibile. È del segno zodiacale del Capricorno. Soprannominata l’Aquila di Ligonchio, faceva parte del terzetto delle grandi voci femminili degli anni sessanta e settanta, con Mina, “la tigre di Cremona”, e Milva, “la pantera di Goro”. Su dieci partecipazioni al Festival di Sanremo è riuscita a vincere tre volte (1967, 1969, 1974), diventando la cantante donna ad aver vinto più volte la manifestazione. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale la Zanicchi è stata sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi, da cui ha avuto una figlia, Michela, nata nel 1967 che le ha dato due nipoti: Luca (1998) e Virginia (2003). Dal 1986 è legata a Fausto Pinna. La cantante è anche attiva sui social. Ogni giorno comunica con i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram ufficiale (@ivazanicchireal).

La carriere nel mondo della musica e non solo

Iva Zanicchi ha debuttato nel mondo della musica con la canzone Come ti vorrei. Nel 1965 è salita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo con il brano I tuoi anni più belli. Solo due anni dopo, nel 1967, ha conquistato la vittoria al festival con la canzone Non pensare a me. Al festival del 1969 ha cantato una delle sue canzoni più conosciute, ovvero Zingara. Tra il 1972 e il 1973 ha pubblicato altri due grandi successi: Coraggio e paura e Mi ha stregato il viso tuo. Nel 1974 ha vinto il Festival della canzone italiana con Ciao cara come stai?. Dopo una pausa dalla musica, nel 2005 si è rimessa in gioco partecipando al reality show televisivo in onda su Rai 2 Music Farm. Da dopo quest'esperienza è passata a Mediaset. Una volta su Canale 5 ha fatto parte della giuria di Tu si Que vales. Infine, è un volto noto tra gli opinionisti dei vari talk show condotti da Barbara D'Urso.