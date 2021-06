Sabato 19 giugno 2021 – Sull’autostrada Catania-Siracusa traffico in tilt. Viabilità provvisoriamente bloccata al km 22 nei pressi di Melilli a causa di un mezzo pesante che ha disperso il carico sul piano viabile. Sul luogo ci sono le squadre Anas e le forze dell’ordine per ripristinare appena possibile la circolazione.

Autostrada Siracusa Catania bloccata, tir perde carico: traffico in tilt

Traffico bloccato provvisoriamente lungo l’autostrada Catania-Siracusa, tra Augusta e Lentini. Secondo quanto comunicato da “Anas”, nello specifico, la viabilità è sospesa al km 22,5000, nei pressi di Melilli, alle porte di Siracusa. Stando a quanto riportato da alcuni quotidiani locali sembrerebbe che un mezzo pesante abbia disperso il carico lungo l’autostrada. Non è ancora noto sapere cosa trasportasse il Tir, come pure sconosciuta è la dinamica dell’incidente su cui dovranno fare chiarezza le autorità competenti. “Blog Sicilia” scrive a tal proposito: “Secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale, un camion mentre era in marcia ha perso parte del carico di pietre, per cui è stato necessario chiudere per sicurezza quella porzione di autostrada”.

Sono presenti sul posto le squadre Anas e la polizia stradale per la gestione della viabilità e per il ripristino appena possibile della circolazione

Intanto lunghe code di auto si sono formate nel tratto interessato. Proprio per questo sono presenti sul posto le squadre Anas e la polizia stradale per la gestione della viabilità e per il ripristino appena possibile della circolazione. Il pericolo che potessero verificarsi degli incidenti era concreto. Per questa ragione sono intervenuti i tecnici e gli operai che stanno provvedendo a ripulire il tratto. Gli incolonnamenti delle auto, moto e mezzi pesanti è reso ancora più duro dal caldo di oggi. Una situazione non facile per gli automobilisti. Uno di questi raggiunto telefonicamente da 'Blog Sicilia' ha dichiarato: «Siamo in colonna da un'ora ma ho necessità di tornare a Siracusa, solo che non si comprende quando gli interventi di messa in sicurezza si concluderanno».