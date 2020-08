Ancora pessime notizie per il programma “Ballando con le Stelle”, condotta da Milly Carlucci. La nuova edizione sarebbe già dovuta partire lo scorso marzo, ma a causa del lockdown lo show era stato rimandato in data da definire. Si vociferava però che il programma avrebbe ripreso immediatamente dopo la fine della “fase 1”. Le cose non sono andate cosi, evidentemente la produzione ha preferito far slittare tutto al prossimo autunno. Ora il momento sarebbe arrivato, ma un altro ciclone ha investito il programma. La notizia é di poche ore fa, Rosalinda Celentano e Samuel Peron hanno contratto il Coronavirus, e potrebbero mettere a rischio contagiato l’intero staff.

Rosalinda Celentano e Samuel Peron positivi al Coronavirus

Ballando con le Stelle é costretto a fermarsi di nuovo, sembra non avere pace il “gioiello” di Milly Carlucci. Lo stop non é però definitivo ma solo temporaneo. Si tratta solo di pochi giorni, ovvero il tempo necessario a sanificare gli studi di registrazione, solo allora la “macchina” potrà ripartire. Sicuramente tutti gli artisti del programma saranno sottoposti a tampone. La notizia della sospensione é stata confermate in onda su Tv8, durante la trasmissione di “Ogni Mattina” condotta da Adriana Volpe e Alessio Viola.

I due concorrenti positivi sono invece costretti alla “quarantena” forzata, ben diversa dalla sospensione temporanea alla quale é costretto il programma. Cosa ne sarà della coppia? Saranno regolarmente in gara? Gli aggiornamenti sono piuttosto vaghi, forse bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Samuel Peron, totalmente asintomatico, pare che abbia contratto il virus dopo esser stato in vacanza in Sardegna, presa d’assato dai Vip Italiani. Di conseguenza avrebbe poi contagiato Rosalinda Celentano, visto che la coppia danza giornalmente a stretto contatto in sala prove. Sul’inizio del programma non ci sono variazioni. Ballando con le Stelle resta in programmazione per il 12 Settembre 2020, sperando che non ci siano ulteriori sviluppi negativi.