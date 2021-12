Bollettino Covid Lazio oggi 28 dicembre 2021. Nel Lazio nelle ultime 24 ore su 23.838 tamponi molecolari e 66.119 tamponi antigenici per un totale di 89.957 tamponi, si registrano 4.288 nuovi casi positivi (+1.355), sono 19 i decessi (+12), 1.025 i ricoverati (+29), 135 le terapie intensive (stabili) e +1.611 i guariti. (Continua a leggere dopo la foto)

Bollettino Covid Lazio oggi 28 dicembre 2021: rapporto positivi tamponi sfiora il 5%, 56mila i malati effettivi

“Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.114”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Sono 56.051 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.025 ricoverati, 135 in terapia intensiva e 54.891 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 420.400 e i morti 9.255 su un totale di 485.706 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Ieri nel Lazio somministrate oltre 51mila dosi di vaccino

Per il richiamo del vaccino Covid-19 ai 16-17enni ed ai fragili di 12-15 anni, si registrano “oltre 25 mila gia’ prenotati”, afferma D’Amato. Da domani, aggiunge, sono “aperte le prenotazioni per hub in notturna (fino a ore 24), per un incremento di 5 mila posti al giorno con disponibilità immediata (dal 30 dicembre) negli hub di Termini, la Vela di Tor Vergata, Eur piazzale del quadrato della concordia, Fiumicino lunga sosta e il palasport di Tivoli”.

Ieri sono stati somministrati oltre 51 mila vaccini, il 10% in più del target commissariale. Sono oltre 30 mila le somministrazioni del vaccino pediatrico, mentre il 39% degli adulti ha effettuato la dose booster e sono 1,8 milioni le dosi somministrate.