Bussi sul Tirino, incidente in località Pietra Corniale, alle porte di Pescara (Abruzzo). Tragedia nella mattinata di ieri, domenica 24 ottobre 2021. Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita a seguito di un violento sinistro stradale. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine il fuoristrada sul quale viaggiavano le due persone coinvolte si è ribaltato durante un’escursione. Prontamente sul posto è intervenuto l’elicottero del 118 partito da Pescara, assieme ad un’ambulanza medicalizzata di Popoli. Tenendo conto della zona impervia, difficile da raggiungere, è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.

Incidente a Bussi sul Tirino, fuoristrada finisce in una scarpata: un morto e un ferito

Delicate le operazioni per recuperare i due uomini a bordo di un fuoristrada, scivolato per 300 metri lungo una scarpata, in località Pietra Corniale, a Bussi sul Tirino. Purtroppo però per il passeggero l’impatto è stato mortale: l’uomo è deceduto e non è stato facile per i Vigili del Fuoco liberare il corpo rimasto incastrato tra le lamiere della vettura. Secondo quanto riferito da alcuni media locali, il conducente del mezzo invece avrebbe riportato un trauma cranico. Questi si trova ora all’ospedale di Popoli, dove è giunto in condizioni serie. Stando alla ricostruzione de «Il Pescara» i due uomini devono essersi resi conto ad un certo punto durante l’escursione di non poter proseguire il cammino, così avrebbero deciso, vista la fitta vegetazione, di tornare indietro. Durante la manovra di inversione, il mezzo sarebbe scivolato lungo la scarpata. Probabilmente anche a causa di un piccolo smottamento del terreno. Il fuoristrada si è purtroppo ribaltato per circa 300 metri prima di finire la sua corsa contro un albero. L’urto è stato fortissimo, il mezzo distrutto.

Chi sono le persone coinvolte

Le persone coinvolte nell'incidente a Bussi sul Tirino erano due: l'uomo che ha perso la vita aveva 65 anni, originario di Roma, era residente ad Ofena. Alla guida dell'auto c'era un 63enne che vive a Lugano.