Incidente sulla Caserta Salerno sulla A30, scontro tra camion e furgone: morto 27enne

Tragico incidente nella giornata di ieri, venerdì 22 ottobre 2021, sull'A30 nel tratto tra Palma Campania e Nola in direzione Salerno. Come riporta «Napoli Today» lo schianto è costato la vita ad un giovane di 27 anni. Si chiamava Nello Pagano di San Giuseppe Vesuviano. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che ha portato alla prematura scomparsa del ragazzo. L'impatto sarebbe stato, secondo le prime indiscrezioni, tra un mezzo pesante e un furgone. Alla vittima il messaggio di cordoglio del Comitato Nazionale Ambulanti: "Raggiunti dalla notizia della tragica scomparsa di Nello Pagano abbracciamo forte la famiglia e offriamo il nostro sostegno per qualsiasi cosa. Ci uniamo al Vostro dolore per la grande perdita che vi ha colpiti. Le più sincere condoglianze Ci uniamo alla vostra famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto".