Chilometri di gambe delimitati da vertiginosi tacchi a spillo e altissima sgambatura lasciano senza parole i followers sull’account Instagram di Cecilia Capriotti. La showgirl marchigiana colpisce ancora, intontendo il seguito di quasi 440 mila seguaci. Due scatti mozzafiato stuzzicano la fantasia degli uomini stimolando voglie proibite ma non per questo non espresse. È un fiorire di commenti piccanti, a volte al limite del lecito. “L’imperfezione è bellezza, – Marilyn Monroe docet – la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi”.

Cecilia Capriotti Instagram, accattivante e birichina in body e tacchi a spillo

Non v’è traccia di imperfezione nelle immagini della Capriotti, sensuale e accattivante come poche. Su uno sfondo bianco si staglia fascinosa con movenze serpentine e seducenti. Il body nero come unico indumento svela la perfezione fisica della showgirl ascolana. Quarantaquattrenne senza apparente età, Cecilia farebbe impallidire persino le ventenni. Poggiata contro il muro con il fondoschiena schiacciato alla parete, la Capriotti accende la passione. Il seno, quasi incontenibile nella scollatura, fa da contrappeso. “Sempre più gnocca”, totalmente conquistati i followers.

“Esageratamente sexy”, “Non c’è bellezza più sconvolgente”

"Sei di un'altra specie Ceci", sembra aver fatto un patto con il diavolo la Capriotti. "Il panorama più bello del mondo", dicono gli utenti estasiati dall'affaccio regalato dalla showgirl. "Irresistibile dea", "Sei l'eccellenza", "Esageratamente sexy", "Accattivante", "Non c'è bellezza sconvolgente più bella di te". E ancora: "Tu sei pura poesia", "Altissimi livelli. Tutto il resto è noia", "Che dire sei un incanto". Notevoli le curve esibite nel body: "Immensa, fisico pazzesco, gambe bellissime", "Che gambe stupende, meravigliose", "Troppo bona", "Di una bellezza irresistibile", "Un'apparizione". Per tanti: "Sei e resterai il sogno erotico".