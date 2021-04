Torna a scaldare le temperature Cecilia Rodriguez, che qualche ora fa ha pubblicato una foto che la mostra in costume in Puglia. Uno scatto fuori dal tempo, che mette in luce tutta la bellezza dirompente della showgirl, diventata famosa a seguito della partecipazione al “GF Vip”. Il ritratto professionale non è passato inosservato: in poco tempo centinaia di complimenti.

Cecilia Rodriguez Instagram foto in costume in Puglia da sogno: pare una dea

Cecilia Rodriguez statuaria, corpo mozzafiato. La giovane argentina, che ha seguito le orme della sorella maggiore, Belen, dal Sudamerica al nostro Paese, ha postato una foto che la mostra con un costume intero a fantasia molto sgambato che esalta il suo fisico. Difficile restare indifferenti di fronte a tanta sensualità: capelli bagnati tirati indietro, gambe lunghissime e curve da sogno. A rendere ancora più intrigante l’istantanea i laccetti del costume lasciati aperti. Come pure il lato B schiacciato contro la roccia. La showgirl sembra sia ospite in Puglia, nei pressi di alcuni trulli, come si evince dallo sfondo che domina lo scatto. Quasi 30mila mi piace e decine di complimenti: «Favolosa, che costume! Quanta voglia di mare», ha scritto una fan; «Quanto sei bella Chechunita», ha fatto eco un utente; «Che spettacolo… Sei stupenda», ha chiosato un follower. E ancora: «Sempre il top», «Lady Moser sei pazzesca», «Che bomba».

La storia d’amore con Ignazio Moser nata al “GF Vip”

Nel 2017 Cecilia Rodriguez ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, in coppia con il fratello Jeremias. Lei, allora, era fidanzata da tempo con l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Francesco Monte. Nella Casa la giovane si è innamorata però di Ignazio Moser. I due vivono oggi insieme: «Nachito per me è tutto. Vorrei avere una famiglia numerosa come la mia; tre fratelli, penso che siano un grande dono», ha detto lei a Verissimo. E ancora: «Sono molto esigente in amore, ma iniziamo dai fondamentali. Prima di tutto deve essere fedele, e oggi come oggi non è facile. E poi per me conta il rispetto». Leggi anche l’articolo —> Cecilia Rodriguez Instagram, sensuale come una sirena in bikini: «Che bambola!»

