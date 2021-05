Chi è Cristina Pellegrino, vita privata e carriera: tutto sull’attrice italiana

Ieri sera, 3 Maggio 2021, è andata in onda su Rai 1 la prima puntata della nuova serie Tv “Chiamami ancora amore”. Questo progetto vede come protagonista la coppia composta da Greta Scarano e Simone Liberati, nei panni di Anna e Enrico, con la partecipazione di Claudia Pandolfi (Rosa). Tra gli altri componenti dell’immenso cast anche l’attrice italiana Cristina Pellegrino, che ricopre il ruolo di un’importante psicologa. In attesa di vederla sul piccolo schermo, scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua vita privata e pubblica. Quanti anni ha? È sposata o fidanzata? Com’è iniziata la sua vita nel mondo della recitazione? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità.

Chi è Cristina Pellegrino? La sua vita privata

Cristina Pellegrino è nata a Roma nel 1971. Ha 50 anni ed è alta 167 cm, non si sa nulla sul suo peso. Non possiamo stabilire neanche il suo segno zodiacale perchè non conosciamo la data esatta del suo compleanno. Per quanto riguarda i suoi studi, Cristina ha frequentato IFTS, il corso di perfezionamento per attori del Teatro stabile del Veneto, la Clesi Arte e la S.A.T. Cristina Pellegrino è un’artista che tiene moltissimo alla sua privacy, per cui non trapela nulla in merito la sua vita privata. L’artista, come riportato da e-talenta, parla bene altre tre lingue oltre l’italiano e precisamente Francese, Inglese e Tedesco. Inoltre è appassionata di sport: ama il nuoto e la danza. Infine, l’attrice è molto attiva anche sui social. Il suo profilo Instagram è seguito da diversi fan (@cristina__pellegrino).

La sua carriera nel mondo della recitazione

Cristina Pellegrino come attrice ha preso parte a diversi film per il grande schermo, tra cui: Nessuno mi può giudicare, Il vegetale, La meglio gioventù, La lettera ed E ora comincia il film. Come riportato da e-talenta, La Pellegrino ha lavorato anche in diversi programmi televisivi come: Linea Verticale, “456” e Né con te né senza di te. Infine, ha un’ampia carriera teatrale e ha preso parte a tantissimi spettacoli, tra cui: La mia prima volta, Cinque donne con lo stesso vestito, La Scommessa. >> Altri Gossip