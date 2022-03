Chi è Daniele Bartocci: biografia e vita privata del giovane giornalista

Tra i più giovani giornalisti ad essersi contraddistinti nel panorama nazionale troviamo Daniele Bartocci, giudice del programma tv King of Pizza 2022 e vincitore di diversi premi di giornalismo nell’ultimo triennio. Scopriamo tutto su di lui: dalla sua carriera ai dettagli sulla vita privata.

Chi è Daniele Bartocci, giornalista dell’anno 2021 al premio “Le Fonti Awards Milano”: carriera e vita privata

Daniele Bartocci è nato a Jesi, in provincia di Ancona, il 26 giugno 1989. Ha ottenuto una laurea magistrale con lode in Economia e Commercio presso Università Univpm nel 2013, per poi intraprendere la carriera giornalistica partendo da media locali marchigiani. Dopo una lunga avventura da telecronista e radiocronista sportivo l’esperienza al quotidiano cartaceo «Corriere Adriatico». Da allora una carriera in ascesa: tanti premi nazionali di giornalismo. In seconda battuta il passaggio alla tv, prima come giornalista/opinionista ospite in palinsesti sportivi marchigiani quindi su Rtl 102.5 e oggi come giudice giornalista del talent show televisivo «King of Pizza» (presto in onda su Sky e Canale Italia insieme a personaggi quali Edoardo Raspelli).

L’esordio al quotidiano cartaceo «Il Corriere Adriatico»

Daniele Bartocci è anche un giovane blogger di successo, avendo vinto il premio miglior blogger sportivo a Blog dell’Anno 2020, oltre al premio di miglior giornalista sportivo giovane nel 2019 e 2020 alla cerimonia di commemorazione dell’ex Juventus Renato Cesarini. Nel 2021 il giovane ha scritto il libro «Happy Hour da fuoriclasse al BarTocci». In esso il giornalista ha affrontato in esclusiva tramite materiali ingialliti d’epoca il primo anno in Italia (stagione 1983-84) del ‘Re Mida del volley’ Julio Velasco, manager dello Jesi Volley in serie A.

Nel 2021, oltre al premio giornalismo sportivo Cigana (patrocinato da Coni e Ussi Friuli) e al Premio Campania Terra Felix (con l’alto Patrocinio Presidenza Consiglio dei Ministri), è stato incoronato Giornalista dell’anno al premio Le Fonti Awards Milano. Motivazione? «Per essere uno dei più giovani giornalisti ad aver ottenuto illustri riconoscimenti negli ultimi anni». È stato premiato dall’allora Ministro Sport e Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora e dal Presidente Coni Giovanni Malagò, ai Myllennium Awards, per due anni consecutivi, premio assegnato ai migliori talenti millennials italiani.

Daniele Bartocci ha una fidanzata di nome Martina

Per quanto concerne la sfera sentimentale, Daniele Bartocci è fidanzato con una ragazza di nome Martina con cui andrà presto a nozze e con la quale ha partecipato negli anni a differenti eventi di sport e lifestyle lungo la penisola, tra questi Olimpiadi del Cuore Forte dei Marmi e Vip Master Milano Marittima. Il giovane di Jesi ha un bel da fare per conciliare la sfera giornalistica e quella sentimentale. Difatti lavora anche nel management di un'importante azienda del food e caseario. Partecipa così ai vari eventi del food quali Sigep, Tuttofood, Beer&Food Attraction, Tipicità ed Expo Tecnocom.