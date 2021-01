Chi è Debora Villa, l’attrice comica nota grazie a Camera Cafè e Zelig. La vedremo stasera su Canale 5 nei panni della moglie di Massimo Boldi in Un Natale al Sud. La comica ha fatto tanta strada partendo dai cabaret e finendo in tv. Divertente, ironica e talentuosa ha fatto ridere milioni di Italiani. Ripercorriamo carriera e vita privata.

Chi è Debora Villa?

Debora Villa nasce a Pioltello, in Lombardia, il 13 aprile 1969, sotto il segno dell’Ariete. Dalla sua infanzia non si hanno molte notizie tranne che aveva già chiaro fin da piccola quale sarebbe stata la sua strada. E infatti, subito dopo aver terminato gli studi obbligatori, inizia a frequentare la scuola di teatro Quelli di Grock di Milano e contemporaneamente studia danza e canto. Debora Villa muove i primi passi della sua carierà con la sua grande passione: il teatro. Infatti esordisce nel 1991 con lo spettacolo Itaca Itaca. Tutti gli anni novanta sono dedicati all’attività teatrale con molti spettacoli come Le Mosche, Le ali della libertà e Tristano e Isolde. Nel 1997 fonda una scuola di teatro a Saronno nella quale insegna tutt’oggi. Il grande successo in tv arriva nel 2003 con un personaggio iconico: Patti. La segretaria un po sfortunata di Camera Cafè, un programma molto amato e seguito dagli italiani. Negli stessi anni partecipa al programma comico Zelig, esperienza che dura molti anni. E, successivamente, la vedremo sul palco di Colorado. Poi arriva sul grande schermo con Il Cosmo sul Comò di Aldo, Giovanni e Giacomo e poi entra a far parte del set di altri film italiani tra cui Tutta colpa della musica e Matrimonio al Sud e Un Natale al Sud.

Debora Villa: compagno e figlia

Della vita privata di Debora Villa non si sa molto, poiché la comica è sempre stata molto attenta a mantenere estrema riservatezza. Quello che è certo nel 2005 ha sposato Mirko Donno. I due sono diventati genitori di una bellissima bambina di nome Lisa poco dopo il matrimonio. Oggi sono divorziati. Durante un'intervista a Verissimo Debora ha confessato di aver perso il bambino della prima gravidanza. Ha infatti dichiarato: «Rimango in dolce attesa, ma la prima volta non va bene. È stato un durissimo colpo». È seguito un periodo molto difficile, che è riuscita a superare perchè si è fatta aiutare da un professionista. Da qualche tempo il compagno di Debora Villa è Cesare.