Chi è Giancarlo Giannini, vita privata e carriera: tutto sul famoso attore italiano

Stasera, 16 Aprile 2021, su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata del programma “Canzone segreta” e tra gli ospiti c’è anche l’attore Giancarlo Giannini, il quale si lascerà emozionare dalla sua canzone del cuore. Il pubblico da casa sicuramente proverà delle forte sensazioni davanti ai suoi racconti. In attesa di vederlo sul piccolo schermo, scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e pubblica. Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera d’attore e poi di noto regista? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità.

Chi è Giancarlo Giannini? La sua vita privata

Giancarlo Giannini è nato a La Spezia il 1º Agosto 1942 ed è un attore, doppiatore, regista, sceneggiatore e scrittore italiano. Ha quasi 79 anni, è alto 170 cm e pesa circa 78 Kg. È del segno zodiacale del Leone. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, il noto attore nel 1967 ha sposato l’attrice e regista Livia Giampalmo, da cui ha avuto due figli, Lorenzo (morto per un aneurisma appena 21enne nel 1988) e Adriano (che ha esordito come attore nel 2001 con il film vincitore al festival di Locarno Alla rivoluzione sulla due cavalli di Maurizio Sciarra), e dalla quale ha divorziato nel 1975. Dalla seconda moglie, l’attrice Eurilla del Bono (sposata nel 1983), ha avuto altri due figli, Emanuele e Francesco, entrambi musicisti.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo

Nel corso della sua carriera di attore, Giancarlo Giannini, ha interpretato un'ampia gamma di personaggi: dall'operaio proletario al boss mafioso, dal protagonista di commedie all'italiana a quello di pellicole di impronta più drammatica. Tra i suoi numerosi premi si ricordano: sei David di Donatello, cinque Nastri d'argento e cinque Globi d'oro. Nel 2009 Giannini ha ricevuto una stella sulla Italian Walk of Fame di Toronto, Canada, mentre nel 2020 è stata annunciata anche l'assegnazione della stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame prevista per il 2021. Tra i suoi numerosi film si ricordano: Pasqualino Settebellezze, Il profumo del mosto selvatico, Palermo Milano solo andata, La lupa, Milano Palermo – Il ritorno, Nobili bugie e Notti magiche. Per la Tv, invece, ha recitato in: L'onore e il rispetto, Il generale Dalla Chiesa, Il sangue e la rosa, Michelangelo – Il cuore e la pietra, Romanzo famigliare e Leonardo.