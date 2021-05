Chi è Maddalena Crippa, vita privata e carriera: tutto sulla nota attrice teatrale

Stasera, 15 maggio alle 21.25, andrà in onda su rai 1 il tv movie “Io non mi arrendo”, diretto da Enzo Monteleone. Una storia drammatica, potente e di grande attualità ispirata e dedicata alla figura di Roberto Mancini, il poliziotto che per primo portò alla luce il dramma dello sversamento illegale dei rifiuti tossici in Campania. Tra i numerosi attori del cast c’è anche l’attrice italiana Maddalena Crippa. In attesa di vederla sul piccolo schermo, scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e pubblica. Quanti anni ha? È sposata? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità.

Chi è Maddalena Crippa? La sua vita privata e pubblica

Maddalena Crippa è nata a Besana in Brianza il 4 settembre 1957 ed è un’attrice italiana. Ha quasi 64 anni, ma non si sa nulla nè sulla sua altezza nè sul suo peso. È del segno zodiacale della Vergine. La sua formazione artistica è avvenuta presso il Piccolo Teatro di Milano, grazie a un lungo rapporto professionale con il regista Giorgio Strehler. In seguito la Crippa ha stretto un legame artistico e personale con il regista teatrale e lirico Peter Stein. Attenta interprete di ruoli femminili tragici e classici, ha condotto un lungo studio personale sull’emissione vocale per perfezionare la dizione e il canto come mezzi espressivi. Nel 1994 ha vinto una Maschera d’argento e nel 2001 riceve il Premio Hystrio all’Interpretazione. Poi nel 2012 ha riportato in scena lo spettacolo di teatro canzone E pensare che c’era il pensiero di Giorgio Gaber. Ha preso parte a diversi film, tra cui: Non più di uno, Commesso viaggiatore, Il quaderno della spesa e Io non mi arrendo.

La storia d’amore con Peter Stein

Maddalena Crippa ha una lunga storia d’amore, ormai da quasi 30 anni, con Peter Stein, regista tedesco di fama mondiale. Nonostante i 20 anni di differenza tra loro, i due sono riusciti a costruire insieme una bellissima favola. Durante una lunga intervista al Corriere della Sera, l’attrice ha rivelato il loro segreto d’amore per far durare così a lungo una storia: «Resistere e resistere. Resistere alle intemperie della vita che bisogna accettare e perdonare. E quando dico resistere intendo: farlo se si pensa che ne valga la pena, cioè se l’altra persone vale il nostro impegno, il nostro amore. Quando è così dico: resistete perché poi si apriranno squarci meravigliosi». >> Altri Gossip